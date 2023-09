Meer dan honderd stoelen te zien in Utrecht als ode aan de stoel

Aan stoelen geen gebrek bij de nieuwe tentoonstelling Stoel neemt stelling in het Centraal Museum in Utrecht. De expositie is een ode aan de stoel in allerlei vormen. Wat te denken van een rolstoel gemaakt van scheermesjes, een stoel gemaakt van oude vuurwapens en natuurlijk de bekende latten-stoel van Gerrit Rietveld.

Stoel neemt stelling begint dan ook met de meest iconische stoel uit de eigen collectie van het museum, de stoel van Gerrit Rietveld. Dit ontwerp, dat meer dan honderd jaar oud is, was grensverleggend en inspireert ook nu nog vele makers. Zo is er ook een variant te zien waarbij het bekende geel van de stoel is vervangen door groen, waarmee het collectief General Idea, aandacht wilde vragen voor de ziekte aids.

Er is veel meer te zien dan alleen Rietveld-stoelen. Van revolutionaire productiemethodes en iconische ontwerpen, tot symbolische stoelen. Zo is de Wrapped armchair (1964-1965) van Christo en Jeanne Claude te zien. Hoewel ingepakt is het werk nog steeds te herkennen als stoel, al is de zitfunctie verdwenen.

Op A Basic Instinct (2018) van Anna Aagaard Jensen mag gezeten worden, maar alleen door wie zich als vrouw identificeert. Het ontwerp van de stoel laat vrouwen automatisch wijdbeens zitten, waardoor ze ruimte innemen in het publieke domein en laten zien dat ze er zijn.

De tentoonstelling bevat meer dan honderd stoelen van onder andere Mina Abouzahra, Joost van Bleiswijk, Christo en Jeanne Claude, Kiki van Eijk, Joseph Kosuth, Bruce Nauman, Niki de Saint Phalle, Marti Quixé, Gerhard Richter, Victor Sonna en Jessica Stockholder.

Stoel neemt stelling is van 23 september 2023 tot en met 14 januari 2024 te zien in het Centraal Museum in Utrecht.