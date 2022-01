Meer ruimte voor jong theatertalent, dat willen Het Huis Utrecht en Theater Kikker samen bereiken

Het Huis Utrecht en Theater Kikker zijn een meerjarige samenwerking aangegaan. Aan de start van de coronacrisis zagen de twee instellingen de mogelijkheden voor met name de jonge theatermakers opdrogen. Daar besloten ze verandering in te willen brengen.

Meer werkruimte, werktijd en podium voor jonge talenten in het theater; dat is de missie die Theater Kikker en Het Huis Utrecht drijft om de handen ineen te slaan. De samenwerking moet enerzijds zorgen voor een ‘speelplek voor talent’ en anderzijds voor de talentontwikkeling onder de jonge aanwas in het theater.

Speelplek

Theatermakers in de dop krijgen van Het Huis Utrecht en Theater Kikker de ruimte op het podium. Zo kunnen jonge talenten meters maken in het voorprogramma van ‘Kikker op locatie’, een maandelijkse voorstelling in Het Huis Utrecht.

Ook cross-over werk op het snijvlak van beeldende kunst, technologie en theater krijgt vaste voet aan de Utrechtse grond. De serie ‘Kikker X Het Huis Utrecht’ biedt het podium voor zogenoemde performatieve installaties.

Werkplaats

Theater Kikker en Het Huis Utrecht willen hun positie in het Utrechtse theaterlandschap gebruiken om talent te begeleiden en helpen te ontwikkelen. De instellingen zeggen hierbij nauw samen te werken met Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU).

Aan de weg van de opleiding aan de HKU, naar experiment in Het Huis Utrecht, tot presentatie in Theater Kikker wordt nog getimmerd. Verschillende trajecten en initiatieven moeten helpen om de jonge Utrechtse theatermakers – na een reeks ingrijpende lockdowns – het podium op te krijgen.