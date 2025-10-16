Meer zekerheid voor organisatoren van Utrechtse stadsfeesten dankzij nieuwe subsidieregeling

Organisatoren van stads- en volksfeesten en herdenkingen in Utrecht kunnen voortaan in één keer subsidie aanvragen voor een periode van drie jaar. Daarmee wil de gemeente Utrecht hen meer financiële zekerheid bieden. Voorheen moest de subsidie jaarlijks opnieuw worden aangevraagd, wat voor veel tijdsdruk en onzekerheid zorgde.

Door de regeling meerjarig te maken, krijgen organisatoren volgens de gemeente meer rust en duidelijkheid over hun financiële basis. Tegelijkertijd kan de gemeente het proces van subsidieverlening efficiënter uitvoeren.

De gemeente benadrukt dat de regeling uitsluitend geldt voor de zeven officiële stads- en volksfeesten en herdenkingen: Koningsnacht, Koningsdag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, Keti Koti, Utrecht Canal Pride en de intocht van Sinterklaas.

“Met deze aanpassing willen we de continuïteit van belangrijke stadsfeesten en herdenkingen waarborgen. Deze evenementen zijn gratis en toegankelijk voor iedereen, en spelen een grote rol in de verbondenheid van de stad,” zegt wethouder Eva Oosters (Evenementen).

Evenementen onder druk

De gemeente erkent dat de organisatie van veel evenementen al jaren onder financiële druk staat, doordat de kosten voor personeel, grondstoffen, veiligheidsmaatregelen, materiaal en leges stijgen. Het college van burgemeester en wethouder trok daarom in september nog aan de bel met het verzoek om de geplande verhoging van leges voor evenementenvergunningen uit te stellen. Leges zijn vergoedingen die organisatoren betalen voor gemeentelijke diensten, zoals de beoordeling van een evenementenvergunning. Volgens het college zou een verhoging ertoe leiden dat het aantal evenementen in de stad afneemt, omdat een deel van de sector daardoor financieel in de knel dreigt te raken.

Daarnaast leidt jaarlijks aanvragen van subsidie tot extra onzekerheid binnen de sector. Organisatoren weten ieder jaar niet of, en zo ja hoeveel, subsidie zij ontvangen. Met de nieuwe regeling kunnen zij nu in één keer subsidie aanvragen voor drie jaar, wat zowel zekerheid biedt als tijd bespaart voor zowel organisatoren als gemeente.

Extra budget naar Keti Koti

Naast de aankondiging over de subsidieregeling meldt de gemeente ook dat de bijdrage aan Keti Koti met 15.000 euro wordt verhoogd. Het budget voor de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij gaat van 60.000 euro naar 75.000 euro per jaar. “Deze verhoging past binnen het Utrechtse beleid van ongelijk investeren voor gelijke kansen en ondersteunt de verdere groei en professionalisering van dit belangrijke evenement”, legt de gemeente uit.

De nieuwe subsidieregeling wordt in 2028 geëvalueerd. Dan kijkt de gemeente of er aanpassingen nodig zijn in de opzet of verdeling van middelen.