Merkwaardige middeleeuwse kunst in Museum Catharijneconvent

Harige lichamen, afgehakte hoofden en meer in de tentoonstelling genaamd Body Language. Het is vanaf 25 september te zien in Museum Catharijneconvent. Er zijn onder meer werken uit het Louvre en het Rijksmuseum te bewonderen.



Het menselijk lichaam kan voor de kunst een onuitputtelijke bron zijn, waar iedere kunstenaar op zijn eigen manier mee omgaat. Fascinerend, noemt het museum de verbeeldingen van het lichaam uit de late middeleeuwen. In deze tijd zagen de mensen afgebeeld in kunst er nogal merkwaardig uit.

Hoe kijken we tegenwoordig bijvoorbeeld naar Maria die nonchalant een straal moedermelk uit haar borst sproeit? Herkennen we daar de ingewikkelde theologische concepten in, die de afbeelding van de Heilige Maagd moet verbeelden?

Je kunnen inleven in het gebed was in de late middeleeuwen een belangrijke factor in het geloof. Om de verhalen beter te kunnen meebeleven, maakten kunstenaars daarom deze begeleidende schilderijen. Hoe extremer en explicieter, hoe beter men zich moest kunnen inleven.

Tekst gaat door onder de afbeelding

In de tentoonstelling zijn ook werken uit collecties van andere musea te zien, onder andere het Louvre en het Rijksmuseum. Met de expositie brengt Museum Catharijneconvent in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam een geïllustreerd boek uit, ook met de naam Body Language.