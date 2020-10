Met deze video won Lemuël 10.000 euro bij de verhalenwedstrijd van ILFU

Lemuël de Graav is de winnaar van de ILFU Internationale Verhalenwedstrijd. De dichter en filmmaker won de eerste editie van deze wedstrijd met zijn korte film ‘Ik haat poëzie’.

Tijdens een speciaal programma in TivoliVredenburg rond het thema ‘We need stories’ ontving hij de hoofdprijs van 10.000 euro om te werken aan nieuwe verhalen. Ook krijgt hij een plek op de volgende editie van het International Literature Festival Utrecht in 2021. Afgelopen zaterdag behaalde hij nog de tweede plaats tijdens het NK Poetry Slam, ook onderdeel van het literatuurfestival.

Volgens de jury maakte Lemuël de Graav een kwalitatief fantastisch uitgevoerde korte film, een aanklacht tegen de literaire wereld. “Scherpe humor, snelle beelden én een boodschap. In het maken zat veel tijd en aandacht en dat was duidelijk terug te zien”, aldus de jury

Ik haat poëzie – Lemuël de Graav from Lemuël de Graav on Vimeo.