Met terugplaatsen haan op de Torenpleinkerk in Vleuten is de restauratie afgerond

Niet alleen de Domtoren is recent gerestaureerd. De afgelopen maanden is ook gewerkt aan de restauratie van de Torenpleinkerk in Vleuten. De kerk is 700 jaar oud en door wind, zon en kou aan slijtage onderhevig.

In 1974 werd de kerk voor het laatst gerestaureerd; groot onderhoud was opnieuw nodig, om de kerk weer klaar te maken voor de komende decennia. De restauratie is nu ten einde. Vrijdag vond de laatste handeling plaats, wethouder Dennis de Vries plaatste de haan terug op de top van de kerktoren, op zo’n 27 meter hoogte.

Wat is er gebeurd?

Op 22 juli 2023 is begonnen met het opbouwen van de steigers. Vanaf 12 augustus zijn de werkzaamheden écht van start gegaan. Er is onderhoud gepleegd aan het leien dak, en de loden dakrand is op ambachtelijke wijze vervangen. De middeleeuwse bakstenen zijn hersteld, net als het voegwerk van de zuid- en westgevels. Beschadigde natuurstenen blokken zijn vervangen, het glas- in-lood in de voorgevel is opgeknapt en de klokken, zonnewijzer en entreedeuren zijn opnieuw verguld en geschilderd.

Dennis de Vries: “In Vleuten kun je niet om de Torenpleinkerk heen. De kerk staat in het hart van het dorp en is beeldbepalend. Daarom moeten we er goed voor zorgen. Door de grootschalige restauratie – die, volgens planning, nu bijna is afgerond – kan de kerk er weer tientallen jaren tegenaan. Da’s natuurlijk prettig voor ons als gemeente, omdat we goed voor ons erfgoed willen zorgen, maar vooral voor de inwoners van Vleuten die de kerk bezoeken, er naar muziek van het Bätzorgel luisteren of er op andere manieren gebruik van maken.”