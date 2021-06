Middeleeuwse steenoven ontdekt bij aanleg nieuw riool op Rotsoord

Tijdens de aanleg van een nieuw riool in de buurt Rotsoord is een baksteenoven uit de middeleeuwen ontdekt. De vondst is bijzonder omdat voor het eerst in Utrecht ook ongebakken stenen van klei bewaard zijn gebleven.

De steenoven werd door archeologen van de gemeente Utrecht ontdekt ter hoogte van De Helling. Het formaat van de stenen duidt er volgens de gemeente op dat de oven in de vijftiende eeuw langs de Vaartsche Rijn in gebruik was.

Op de oevers van de Vaartsche Rijn ontstond sinds de middeleeuwen vanaf het Ledig Erf een industriële zone met scheepbouwers, pottenbakkers, kalkbranders, tegel-, dakpan- en baksteenfabrieken. Volgens de gemeente past de ontdekking van de steenoven mooi in dat beeld.

Bij de werkzaamheden werd in een twee meter brede sleuf een laag met ongebakken bakstenen gevonden. Die stenen horen waarschijnlijk bij een zogenaamde veldoven, een eenvoudige oven die met ongebakken stenen werd opgebouwd en na het bakken weer werd afgebroken.

De gemeente heeft de ontdekte resten gedocumenteerd en een deel van de stenen meegenomen voor verder onderzoek. De komende tijd wordt de Helling heringericht en de gemeente sluit niet uit dat er nog meer archeologische vondsten tevoorschijn komen.