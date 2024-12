‘Mijn vader was slager’ komend weekend gratis te zien in voormalige slagerij aan Balijelaan in Utrecht

De film ‘Mijn vader was slager’ van Bastiaan van Schip is komend weekend te zien in de voormalige slagerij aan de Balijelaan in de Utrechtse Rivierenwijk. Keurslagerij Van Schip was een icoon in de buurt een veel omwonenden kennen de zaak dan ook. “Daarom vind ik het belangrijk de documentaire eerst aan de bewoners te laten zien”, zegt Bastiaan.

De slagerij zat 66 jaar in de wijk en was dertig jaar in handen van Dick en Hélène, de ouders van Bastiaan. Vorig jaar sloten ze de deuren: het werk werd te zwaar en er was geen opvolger. Bastiaan legde zijn ouders vast en laat in zijn documentaire ‘Mijn vader was slager’ het einde van de slagerij van dichtbij zien.

Komend weekend is de film meerdere keren te bekijken in het pand waar de slagerij tot vorig jaar was te vinden; zaterdag om 11.00, 13.30 en 15.00 uur, en zondag om 12.00 en 13.30 uur. Iedereen is welkom en entree is gratis. Er zijn 85 stoelen en een aantal staanplaatsen. Van tevoren reserveren is niet mogelijk.

Buurtbewoners

“Ik hoop dat ik de documentaire aan veel mensen kan laten zien”, zegt Bastiaan. “Eerst aan de buurtbewoners. Deze mensen hebben mijn vader en moeder gekend, en dat komt ook naar voren in de film. Daarna wil ik dat het grote publiek de documentaire kan kijken.”

Bastiaan hoopt dat de documentaire op het programma komt van het Nederlands Film Festival, of eventueel een ander festival waar Nederlandse films centraal staan. “Als dat gelukt is ga ik omroepen benader zoals RTV Utrecht of een nationale omroep.”