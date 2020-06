Minister Van Engelshoven aanwezig bij opening Museum Speelklok in Utrecht

Museum Speelklok in Utrecht opende 1 juni na een maandenlange sluiting weer de deuren. Het museum kreeg tijdens de opening bezoek van minister Ingrid van Engelshoven.

Van Engelshoven sprak met verschillende medewerkers en met directeur Marian van Dijk over de genomen coronamaatregelen. Daarnaast was de minister een van de eersten die de nieuwe Speelklok Roadshow zag. Een mobiel ‘museum’ waarmee Speelklok de komende maanden de straten van Utrecht op gaat en zo muziek met een verhaal naar de mensen toe brengt.

Vorige week woensdag werd bekendgemaakt dat vijf grote cultuurinstellingen in Utrecht, waaronder Museum Speelklok, een extra subsidie krijgen om de coronacrisis door te komen. “Wij zijn natuurlijk erg blij met de extra steun want dat geeft ons voor dit jaar perspectief. Maar het geeft een dubbel gevoel: we beseffen dat veel collega-instellingen en artiesten met smart wachten op hulp”, aldus Van Dijk.

Om een veilig bezoek voor iedereen te garanderen, heeft Speelklok verschillende maatregelen genomen. Zo worden er alleen tickets verkocht via de website en wordt er gewerkt met tijdsblokken om te voorkomen dat er te veel mensen op hetzelfde moment in het museum zijn.