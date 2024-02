Ministerie trekt portemonnee voor Bevrijdingsfestival Utrecht 2024

De editie van het Bevrijdingsfestival Utrecht kan dit jaar doorgaan omdat het ministerie de portemonnee trekt. Het evenement kampte vorig jaar met financiële problemen en ook op andere locaties staan de bevrijdingsfestivals onder druk. Het Rijk geeft dit jaar geld aan alle veertien evenementen.

Hoewel de bevrijdingsfestivals in Nederland altijd drukbezocht zijn, hebben de organisaties te maken met financiële krapte. Inflatie en stijgende kosten drukken op de begroting van de gratis toegankelijke festivals. In Utrecht werd het evenement vorig jaar in eerste instantie afgelast, maar door steun op het laatste moment kon de editie uiteindelijk toch doorgaan.

Om de problemen dit jaar voor te zijn heeft het ministerie besloten om veertien bevrijdingsfestivals te steunen. Ook wordt er gewerkt aan structurele afspraken op de langere termijn, zoals een garantieregeling bij extreme tegenvallers.

“Voor ons is deze steun van grote betekenis”, zegt Jarrel Beets, voorzitter van het Bevrijdingsfestival Utrecht. “Eén miljoen bezoekers vieren jaarlijks de vrijheid op onze festivals door heel het land. Op deze manier blijft de toegang tot de Bevrijdingsfestivals gratis: het is een principieel punt dat iedereen de vrijheid moet kunnen vieren.”