Moet het betwiste kunstwerk Zeelandschap wellicht naar het park voor verweesde beelden in Utrecht?

Het is groot, zwaar en het is kunst, maar niemand in Utrecht lijkt het in zijn buurt te willen hebben. Maar nu spreekt juist wel iemand zijn waardering uit voor het kunstwerk. Zeelandschap zou volgens initiatiefnemer Charles Chamboné mogelijk passen in de beeldenroute aan de Willem Arntszkade. Bijzonder aan die beeldenroute is dat hier juist al kunstwerken staan die hun oorspronkelijke plek in de stad zijn verloren.

De gemeente Utrecht is naarstig opzoek naar een nieuwe plek voor het Zeelandschap. Het kunstwerk dat uit verschillende onderdelen bestaat, waarvan het zwaarste ruim 35.000 kilo is, moet weg uit het Smakkelaarspark in het centrum omdat er gebouwd gaat worden.

Eerst werd een verhuizing naar Overvecht gepland, maar die plek kwam ter discussie te staan, waardoor de zoektocht verderging. Toen lag er een plan voor herplaatsing in het Beatrixpark in Lunetten, maar ook daar kwamen omwonenden en gebruikers van het park in opstand. Formeel is er nog geen besluit genomen, maar het is een lastige klus voor het college.

Tuinwijk

Maar nu spreekt Charles Chamboné juist zijn waardering uit voor het kunstwerk. Hij is initiatiefnemer van het bijzondere beeldenpark aan de Willem Arntszkade, dat in 2017 werd geopend nadat de moeder van Chamboné, Tini Chamboné-Mooij, zich er al vele jaren voor had ingezet.

Het beeldenpark is bijzonder omdat hier veelal verweesde beelden staan, dit zijn kunstwerken die hun oorspronkelijke plek in de stad kwijt zijn. Daarmee lijkt het thematisch goed aan te sluiten bij het Zeelandschap.

De Willem Arntszkade is een lange straat in Tuinwijk waar ook een lange groenstrook doorheen loopt. Er staan nu zeven kunstwerken, en er worden op dit moment ook ontwerpen gemaakt van kunstwerken met verweesde (vervangen) stenen van de Domtoren. Daarop aansluitend zou ook nog genoeg ruimte zijn voor het Zeelandschap, meent Chamboné: “Het past er zelfs wel twee keer in.”

Chamboné heeft een brief naar de gemeenteraad gestuurd met de oproep om ook deze locatie te bekijken. “Het is wellicht wat ondeugend, maar na alle ophef wil ik ze er vooral op wijzen dat ik hier wel mogelijkheden zie.” Mocht de gemeente er ook oren naar hebben, moet er volgens Chamboné natuurlijk ook nog overlegd worden met omwonenden.