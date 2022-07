‘Mooie, dansbare en interessante muziek’ bij Catching Cultures: Feest!

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Utrecht.

Utrecht 900: De programmamakers – Deel 1

Muziekliefhebbers opgelet! Zondag 10 juli is het namelijk tussen 13:00 en 18:00 uur bij dB’s weer tijd voor een nieuwe editie van ‘Catching Cultures: Feest!’ Tijdens dit swingende buitenfestival treden allerlei muzikale acts op, waarbij een combinatie van verschillende culturen en 900 jaar Utrecht centraal staat. Van Koerdische tot Afrikaanse muziek; het komt allemaal voorbij. Probeer dan maar eens stil te blijven zitten…

Catching Cultures: Feest! wordt georganiseerd door Catching Cultures Orchestra, dat voor een groot deel uit vluchtelingen bestaat. Het orkest geeft hun de kans om samen muziek te maken en de muziek uit hun thuisland een plek te geven in de Nederlandse samenleving. “Ons orkest is ontstaan in Utrecht, en we hebben het gevoel dat dat ook alleen in Utrecht had gekund”, vertelt Boris van Olffen, verantwoordelijk voor community & productie bij Catching Cultures Orchestra. “Hier kregen we ook de kans om festivals te organiseren, en dat hebben we eigenlijk vanaf het begin al gedaan. Bijvoorbeeld in Tivoli, maar ook in Overvecht en Utrecht-West. Tot nu toe waren dat altijd binnenfestivals, maar we vonden Utrecht 900 een mooie aanleiding om ook eens naar buiten te trekken en door de stad te reizen. Zodat we kunnen laten zien wat wij doen, maar ook wat er nog meer in Utrecht te zien en te horen is.”

Tijd

In totaal vinden er dit jaar daarom 9 edities van Catching Cultures: Feest! plaats, waarvan 3 in Overvecht, 3 in Utrecht-West, 2 in Leidsche Rijn en 1 in het AZC. Van Olffen: “Eigenlijk bestaan die 9 edities uit 3 reeksen. De eerste 3 edities, die inmiddels al voorbij zijn, hadden het thema ‘verleden’. Toen speelden we veel oude muziek en hebben we ook geprobeerd de rest van de programmering uit iets traditionelere muziek te laten bestaan. Nu zitten we in de periode van het ‘heden’, dus hebben we bands uitgenodigd die vooral hedendaagse muziek maken. In het najaar hebben de laatste 3 edities het thema ‘toekomst’. Dan willen we vernieuwende en experimentele muziek laten horen, die vooral ook gemaakt wordt door jonge muzikanten. Zij hebben natuurlijk ook de toekomst.”

De keuze voor die thema’s had te maken met het feit dat Utrecht dit jaar 900 jaar bestaat, vertelt Van Olffen. “We bedachten ons dat 900 jaar Utrecht heel lang is, dus toen zijn we gaan nadenken over tijd. Over het verleden, maar ook het heden, want met ons orkest staan we midden in het nu. Wat we doen op het podium reflecteert ook heel erg wat er nu gaande is in de wereld. Veel van de vluchtelingen die optreden zijn inmiddels gesetteld in Nederland en hebben een paspoort. Op die manier vormen ze ook weer de toekomst. Op naar de volgende 900 jaar.”

Moois

Inmiddels heeft Catching Cultures: Feest! al 4 shows erop zitten. “Die waren geslaagd. De sfeer was heel erg goed, we kregen enthousiaste reacties en de muziek klonk super. We hebben er ook allerlei dingen omheen geprogrammeerd, zoals eten en activiteiten voor kinderen. Dat ging allemaal heel goed”, blikt Van Olffen terug.

Toch is er nog één ding waar Van Olffen bij de volgende edities – waaronder die van aanstaande zondag in dB’s- op hoopt. “We zouden nog wat meer publiek willen hebben. Ik zou iedereen willen aanraden om eens te komen kijken en ervaren wat er allemaal voor moois gemaakt wordt in Utrecht. Er is bijvoorbeeld Balkan-muziek, maar ook Marokkaanse, Turkse of Afrikaanse. Kom lekker genieten van mooie, dansbare en interessante muziek. En het is ook nog eens gratis!”