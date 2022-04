Mooiste liefdeszin van Nederland geschreven door Utrechtse schrijver Arthur Japin

‘Dit is het enige wat telt, lieverd, dat iemand meer in je ziet dan je wist dat er te zien was’, is de mooiste liefdeszin van Nederland. Dat blijkt uit een peiling van CPNB in aanloop naar de Boekenweek, die zaterdag van start gaat. De zin is afkomstig uit de roman ‘Een schitterend gebrek’ van de Utrechtse schrijver Arthur Japin.

De uitslag van de peiling werd gisteravond bekendgemaakt in het programma ‘Met het Oog op Morgen’ op NPO Radio 1. De peiling werd gehouden in het kader van het thema ‘Eerste liefde’ van de Boekenweek, die zaterdag van start gaat. Genodigden van het Boekenbal, waarmee de Boekenweek traditiegetrouw wordt geopend, werden gevraagd aan te geven wat zij de mooiste liefdeszin uit de Nederlandse literatuur vinden. Een speciaal comité selecteerde hieruit een top 10, die vervolgens is voorgelegd aan het Nederlandse publiek. Dat verkoos de zin van Japin boven die van de andere genomineerden.

Japin liet op de radio weten blij te zijn met de uitkomst van de peiling, hoewel hij toegaf dat hij de zin wel even op moest zoeken. “Ik wist niet waar de zin stond in het boek, anderen kennen mijn werk blijkbaar beter dan ik.” Volgens de auteur is de zin wat betreft stijl niet per se mooi of bijzonder. “Maar hij is wel kernachtig. Het is een zin die dicht bij me ligt, en dat is sowieso het geheim van dit soort dingen: als je dicht bij jezelf blijft, bij iets wat je zelf hebt ervaren, dan heb je de grootste kans dat mensen zich erin herkennen.”

