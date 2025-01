Morgen nieuwjaarsconcert in de Domkerk: organist speelt verzoekjes van publiek

In de Domkerk staat morgen een Nieuwjaarsconcert op het programma. Om 15.30 uur zal Domorganist Jan Hage het nieuwe jaar inluiden. Het publiek kan gratis naar binnen wandelen en genieten van de muziek.

Het is niet bekend welke muziek de Domorganist precies zal spelen. “Om het verrassingselement in ere te houden, zal hij zijn programma verder nog niet verklappen”, is te lezen op de site van de Domkerk.

Wat wel duidelijk is, is dat zijn programma geheel volgens traditie bestaat uit verzoeken die door het publiek worden ingediend.

Orgel uit 1831

DUIC sprak Hage eerder al eens over zijn werk als organist. “Het orgel in de Domkerk is een van de grotere en belangrijkere orgels van Nederland”, vertelde hij eerder aan DUIC. Het heet het Bätz-orgel. “Het is heel beroemd en werd gebouwd in 1831. Het bijzondere is dat er toen gebruik is gemaakt van het pijpwerk van het vorige orgel van de Domkerk, dat kwam uit 1571.”

Ook vertelde hij destijds dat hij op de lagere school al wist dat hij organist wilde worden. “Mijn ouders vonden dat niet zo’n fijn idee, omdat ze dachten dat ik er geen geld mee zou kunnen verdienen. Maar ik heb toch doorgezet en het is me gelukt.”