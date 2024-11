Mozaïek uit wederopbouw krijgt tweede leven in Nicolaïkerk in Utrecht

Een mozaïek dat ooit door kunstenaar en predikant Piet Kok (1919-1981) was gemaakt voor een school in Overvecht, heeft een tweede leven gekregen in de Nicolaïkerk in Utrecht. Daarnaast hoopt de initiatiefnemer meer werken een nieuwe bestemming te geven die momenteel in het gemeentelijk depot liggen te verfstoffen.

Tijdens de wederopbouw moest een klein percentage van de totale bouwsom bij projecten aan kunst worden uitgegeven, en veel gebouwen uit die periode bevatten dan ook glas-in-loodramen, muurschilderingen en wandtapijten. Piet Kok heeft in die wederopbouwperiode veel verschillende werken gemaakt, waaronder een aantal mozaïeken.

Drie-eenheid

Een van die werken heeft jarenlang in de L.W.C. Keucheniusschool in Overvecht gehangen, maar toen dat gebouw werd gesloopt is het in het depot van de gemeente belandt. De commissie Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Heemschut heeft ervoor gezorgd dat het mozaïek, genaamd de Drie-eenheid, een nieuwe plek in de Nicolaïkerk gekregen.

“In het depot van de gemeente liggen allerlei kunstwerken uit de wederopbouwperiode”, zegt Norman Vervat van de commissie. “Wij hebben een lijst gekregen, en ondanks dat we in principe alle werken willen herbestemmen, viel ons oog direct op dit mozaïek. Het is in zijn soort namelijk een mooi en verfijnd kunstwerk.”

Inkoppertje

Daar komst nog eens bij dat er in de Nicolaïkerk al een glas-in-loodraam is van Piet Kok. “Inhoudelijk leek het daarmee een inkoppertje, ook omdat zowel de gemeente als de kerk direct enthousiast waren over het plan.”

Tot slot noemt Vervat nog twee specifieke werken die de commissie graag uit het depot wil halen. “Zoals het tegeltableau dat aan het Gerrit Rietveld College hing en het werk van Jan Bons dat ooit aan de gevel van de Dixons aan het Vredenburgplein te zien was.”