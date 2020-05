Museum Catharijneconvent klaar voor heropening: ‘Laat ze maar komen!’

Na bijna drie maanden gesloten te zijn geweest vanwege de landelijke corona-maatregelen, mogen Utrechtse musea op maandag 1 juni hun deuren weer openen voor bezoekers. Zo ook Museum Catharijneconvent aan de Lange Nieuwstraat. Maar hoe maak je een museum corona-proof?

Het was “gezellig druk” in Museum Catharijneconvent op het moment dat museumdirectrice Marieke van Schijndel op donderdagmiddag 12 maart lucht kreeg van de nieuwe maatregelen van de Nederlandse regering. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen werden in heel Nederland verboden en publieke locaties moesten dicht. Zo ook haar museum.

“We hebben de bezoekers die al binnen waren niet weggestuurd”, blikt Marieke terug. “Maar de poort ging wel dicht voor nieuwe bezoekers.” Die poort, die uiteindelijk 81 dagen gesloten bleef, mag op Pinkstermaandag weer open. “Daar zijn we natuurlijk blij mee. Het is ontzettend pijnlijk om als publieke instelling dicht te moeten. Wij willen verhalen vertellen en kunst laten zien. Dat is heel moeilijk zonder publiek.”

De tijdelijke sluiting heeft een flinke impact gehad op het museum, vertelt Marieke. “Normaal gesproken zijn we enkel op Nieuwjaarsdag gesloten. De overige 364 dagen van het jaar ontvangen we dus gewoon bezoekers. Zo’n periode zonder is dus niet niks. Iedereen die hier werkt, vrijwillig of betaald, heeft daar moeite mee gehad. Bovendien is de financiële impact van de sluiting natuurlijk ook aanzienlijk. Hoewel we steun hebben ontvangen van de overheid, compenseert dat niet alle misgelopen inkomsten. Ook is bijvoorbeeld het werk van veel van onze zzp’ers stil komen te liggen. Dat is heel verdrietig.”

Heropening

Stil hebben Marieke en haar personeel sinds 12 maart niet gezeten. “Er was niet direct perspectief, maar we zijn vrij snel aan de slag gegaan om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een eventuele heropening. Ik kan met een gerust hart zeggen dat we klaar zijn voor aanstaande maandag. Laat ze maar komen.”

Om weer open te mogen moest het museum voldoen aan de voorschriften die de Nederlandse Museumvereniging voor de museumbranche heeft opgesteld. Daarin staat onder meer welke maatregelen er op gebied van hygiëne en bezoekersaantallen genomen moeten worden. Museum Catharijneconvent gaat voorlopig niet meer dan 300 bezoekers per dag ontvangen. Één derde minder dan voor de sluiting. Met dat aantal denkt het museum bezoekers een zo prettig mogelijk bezoek te kunnen garanderen. “Maar we beginnen de eerste week met 150 bezoekers per dag. Zo kunnen we het protocol beter inregelen.”

Maatregelen

Dat protocol heeft behoorlijk wat voeten in de aarde. Wanneer je het museum vanaf maandag als consument wenst te bezoeken, dien je online te reserveren voor een specifiek tijdslot. Zo houd het museum grip op het maximum aantal bezoekers. Marieke: “Uiteindelijk is ons doel om er voor iedereen een zo ontspannen mogelijk bezoek van te maken. Het kan niet zo zijn dat bezoekers zich steeds in allerlei bochten moeten wringen om elkaar te ontwijken. Het moet wel voelen als een uitje.”

Om bezoekers er toch aan te herinneren afstand te bewaren, zijn in het museum duidelijk zichtbare aanwijzingen geplaatst. Bij hoge uitzondering kreeg DUIC een kijkje achter de poort van het museum om te zien hoe daar alles corona-proof is gemaakt.

Wat direct opvalt is een groot roze bord dat de bezoekers welkom heet bij de ingang van het museum. ‘Fijn dat u er weer bent’, staat er in grote witte letters op. Op de tegels van de binnenplaats zijn stickers met daarop voetstappen geplaatst om bezoekers te wijzen op de afstand die men van elkaar moet houden en de ontvangst gebeurt in een recent opgetuigde, grote witte tent op het binnenplein. “Normaal gebeurde dat in de entree van het museum, maar dat leent zich niet voor eenrichtingsverkeer”, vertelt Marieke. Eenrichtingsverkeer is één van de voorwaarden van de Nederlandse Museumvereniging.

Op de vloer van de grote tent op de binnenplaats is met pijltjes de looprichting aangegeven. Bezoekers lopen langs de kassa (een vakkundig getimmerde houten balie, voorzien van plexiglas) en de kluisjes naar de eerste tentoonstellingsruimte van het museum, waar ook met stickers de looprichting wordt aangegeven op de vloeren. Op de vloer van de nieuwe tentoonstelling Allemaal Wonderen, die kort voor de sluiting werd geopend, is zelfs met glow-in-the-dark tegels een pad gemaakt.

Ook aan hygiëne is gedacht. “We hadden gelukkig al deuren die automatisch open gaan”, lacht Marieke. “Contact met deurklinken wordt daardoor al zo veel mogelijk vermeden. Om ook te voldoen aan verdere hygiëne-eisen hebben we op verschillende plekken in het museum desinfecterende handgel staan.”

Handhaven

Of Museum Catharijneconvent streng gaat handhaven op de opgestelde regels? Marieke: “Om te controleren of iedereen in het museum zich én aan de voorschriften houdt én gepaste afstand houdt van de waardevolle kunst, lopen er door het pand wel medewerkers en beveiligers rond.”

“Maar echt ingrijpen zal hopelijk niet nodig zijn. Net als het kabinet gaan wij uit van eigen verantwoordelijkheid en wij schatten onze bezoekers in als verstandige mensen. Ik heb er vertrouwen in dat we zonder problemen van start kunnen gaan maandag en hoop dat we snel weer verder vooruit kunnen kijken”