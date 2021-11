Museum Catharijneconvent koopt bijzondere kerststal met ruim 700 figuren

Museum Catharijneconvent heeft iets bijzonders gekocht: een zeer zeldzame achttiende-eeuwse Napolitaanse kerststal. Ruim 700 figuren horen er in de miniatuurwereld, waaronder de Heilige Familie, engelen en dieren. Eind volgend jaar zijn ze te zien; de kerststal is eerst toe aan een restauratie.

Direct enthousiast was het museum, toen het in 2019 hoorde van de Napolitaanse kerststal. Een familie bood de kerststal aan uit eigen bezit waarop Museum Catharijneconvent het besloot te kopen. Dat gebeurde met de hulp van Vereniging Rembrandt, het Mondriaan Fonds en de eigen Vereniging Vrienden.

Nu zijn ze hier: ruim 500 personages, 171 dieren en 18 decorstukken. Deze kerststal wordt de opvolger van een andere achttiende-eeuwse variant, bestaande uit 100 figuren in totaal. Die stelt het museum al sinds 1932 tentoon tijdens de kerstperiode.

‘Niet genoeg’

“Al jaren bestond de wens een kerstopstelling te kunnen maken die zich in omvang en sfeer kan meten met de beste voorbeelden in Italië”, schrijft het rijksmuseum voor kunst en erfgoed van het christendom. “Hiervoor zijn 100 figuren bij lange na niet genoeg.”

Maar voor de kerststal in Museum Catharijneconvent kan pronken, moet die worden opgelapt. De ruim 700 miniaturen moeten worden schoongemaakt, de kleding gerepareerd en stukjes verf moeten worden vastgezet.

Bijdragen

Een langdurig en kostbaar proces, laat het museum weten. Dat gaat het hele komende jaar in beslag nemen. Om de restauratie te bekostigen, is er een crowdfunding gestart. Donateurs kunnen een steentje bijdragen door één of meer van de figuren uit de kerststal te ‘adopteren’, zoals een schaap, een dromedaris of een engel.

Eind 2022 moet de restauratie zijn afgerond. Precies op tijd om het voor de kerstmaanden uit te stallen in Museum Catharijneconvent.