Museum Catharijneconvent maakt zich op voor bezoekers

Het Museum Catharijnevonvent in het centrum van Utrecht is druk met de voorbereidingen voor de opening. Op 1 juni mogen musea weer bezoekers ontvangen.

“We zijn heel blij dat we weer open mogen”, reageert Douwe Wigersma van Museum Catharijneconvent. “We zijn er al een tijdje mee bezig om te kijken hoe we dit vorm gaan geven. Capaciteit is namelijk erg belangrijk voor een museum.”

Kort voordat het museum dicht moest werd de tentoonstelling Allemaal Wonderen geopend. Het moest een publiekstrekker worden, maar na een paar weken gingen de deuren alweer dicht. “Zo’n tentoonstelling zou normaal honderden mensen per dag trekken, dat gaat waarschijnlijk niet meer in de nieuwe situatie. Maar we hebben heel hard gewerkt aan de tentoonstelling en zijn blij dat we dat straks weer heel veel mensen de kans kunnen geven om te komen kijken.”

Prettige museumervaring

Medewerkers van het museum zijn nu aan het onderzoeken hoe ze de bezoekers zo efficiënt mogelijk kunnen ontvangen: “En daarbij moeten bezoekers ook niet het gevoel hebben dat ze de hele tijd geforceerd druk moeten zijn met de anderhalvemeterregel. Ze moeten wel een prettige ervaring in het museum hebben.”

Wigersma laat weten dat er nu aan eenrichtingsverkeer word gedacht: “We zijn alles nog alles aan het uitzoeken maar dat is een mogelijkheid. Ook moeten alle bezoekers gaan reserveren en komen er tijdsloten. We gaan ontdekken wat er allemaal kan, maar we zijn positief gestemd.”