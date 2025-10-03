Museum Catharijneconvent onthult nieuwe aanwinst: middeleeuws topstuk ‘Maria met kind’

Museum Catharijneconvent kan een bijzonder stuk aan zijn collectie toevoegen: het middeleeuwse houten beeld ‘Maria met kind’. Dit sculptuur is het oudst bekende werk van de Meester van de Utrechtse Stenen Vrouwenkop en is vanmiddag onthuld door burgemeester Dijksma.

Op het beeld, dat uit circa 1490-1530 stamt, zijn Maria en haar kind te zien. Het is het oudst bekende werk van de Meester van de Utrechtse Stenen Vrouwenkop. Opvallend is dat het beeld ook enkele stijlkenmerken vertoont van de iets vroegere kunstenaar Adriaen van Wesel. Dit kan mogelijk suggereren dat er sprake is geweest van een leermeester-leerlingrelatie.

Onvindbaar

Maria met kind behoort volgens het museum tot de absolute top van de middeleeuwse kunst uit de Lage Landen. Het houten beeld, dat sinds het begin van de twintigste eeuw in particulier bezit was, stond al voor langere tijd hoog op het verlanglijstje van het museum.

Al in de jaren 20 liet een conservator van het Aartsbisschoppelijk Museum, een van de voorlopers van Museum Catharijneconvent, zijn oog vallen op Maria met kind. Het Aartsbisschoppelijk Museum heeft het sculptuur vanaf 1926 enige tijd in bruikleen mogen exposeren.

In de jaren daarop was Maria met kind nog regelmatig terug te zien, zoals in 1980 in het Rijksmuseum. Toen Museum Catharijneconvent in 2012 de tentoonstelling ‘Ontsnapt aan de Beeldenstorm’ organiseerde, bleek het beeld echter onvindbaar te zijn. Vorig jaar dook het beeld plotseling weer op, toen de familie van de oorspronkelijke verzamelaar het beeld te koop aanbood aan Museum Catharijneconvent.

Meester van de Utrechtse Stenen Vrouwenkop

Tijdens de late middeleeuwen was Utrecht het belangrijkste kunstcentrum in de Noordelijke Nederlanden. De aanwezigheid van veel kapitaalkrachtige geestelijken en welgestelde adel en burgers was niet het enige dat hieraan bijdroeg. Vooral de bouw van de Dom diende als enorme impuls voor de schilder- en beeldhouwkunst.

Tussen 1430 en 1530 waren er dan ook tientallen beeldsnijders actief in de stad. Sommige kunstenaars, waaronder de Meester van de Utrechtse Stenen Vrouwenkop, bereikten een hoog artistiek niveau dat tot ver in Europa werd erkend.

Maria en kind is vanmiddag, na een welkomstwoord van de directeur van het museum, onthuld door burgemeester Sharon Dijksma. Na de feestelijke onthulling gaf René de Kam, conservator middeleeuwen, een toelichting bij het nieuwe collectiestuk.

Het beeld zal straks tentoongesteld worden naast het stenen beeld van de Meester van de Utrechtse Stenen Vrouwenkop, dat al in Museum Catharijneconvent te zien is. Hierdoor wordt het oeuvre van de Utrechtse Meester nog beter belicht.

