Museum Catharijneconvent stelt ‘blockbuster-tentoonstelling’ Maria Magdalena uit

Het Utrechtse Museum Catharijneconvent heeft vanwege de coronapandemie besloten om de opening van de expositie Maria Magdalena uit te stellen. Deze naar eigen zeggen ‘blockbuster-tentoonstelling’ is nu te zien vanaf 25 juni in plaats van 19 februari.

Maria Magdalena is vervolgens tot en met 9 januari 2022 te aanschouwen bij Museum Catharijneconvent. “Dit om zoveel mogelijk bezoekers de kans te geven oog in oog te staan met deze mysterieuze vrouw die al eeuwenlang blijft inspireren”, is te lezen in een persbericht.

Tijdens de tentoonstelling zijn volgens het museum verschillende topwerken te zien uit binnen- en buitenland. Het oudste kunstwerk dateert uit de late elfde eeuw en komt uit de collectie van het museum zelf. Het meest recente werk is van de Nederlandse schilder Helen Verhoeven en is eind vorig jaar gemaakt.

Blik

“De blik van Maria Magdalena kent vele verschijningsvormen waar vele verhalen achter schuilgaan. Ze zalft, verleidt, huilt, bidt, verkondigt, bekeert en verricht wonderen. De bezoeker ontmoet Maria Magdalena op schilderijen, beelden en foto’s en wordt uitgedaagd om de beeldvorming die door de tijd heen rondom haar is ontstaan te ontrafelen.”

Naast de tentoonstelling zelf wordt er ook een lezingenprogramma samengesteld en worden er activiteiten georganiseerd. Meer informatie is te vinden op de website van Museum Catharijneconvent.