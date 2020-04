Museum Huis Doorn verlaat landhuis Oud-Amelisweerd na de zomer

Museum Huis Doorn vertrekt na de zomer weer uit landhuis Oud-Amelisweerd. Het lijkt erop dat het monumentale pand dan weer leeg komt te staan.



Museum Huis Doorn had in mei 2019 een huurcontract voor een jaar getekend. Dat contract wordt nu voor een paar maanden verlengd, maar het museum zegt onder de huidige omstandigheden geen nieuwe huurovereenkomst voor een langere periode aan te kunnen gaan.

Met de extra maanden hoeft het museum de tentoonstelling My Home, My Castle. Sporen van bewoning, waar nu aan gewerkt wordt, niet af te breken. Het is momenteel nog onduidelijk of deze expositie überhaupt bezocht kan worden vanwege de coronamaatregelen.

Dankbaar

Wethouder Anke Klein zegt dankbaar te zijn dat Museum Huis Doorn afscheid neemt met de expositie. “Het verheugt me dat ook de vrijwilligers zich hier voor in willen zetten. Hun betrokkenheid maakt het succes van de exposities mogelijk. De vrijwilligers zijn essentieel voor het goed functioneren van het landhuis.”

Het museum zit sinds een jaar in het landhuis. In die tijd zijn drie tentoonstellingen gerealiseerd. My Home, My Castle. Sporen van bewoning, dat de vierde tentoonstelling zou moeten zijn, laat bezoekers op een creatieve manier kennis maken met de vroegere eigenaren en bewoners van het landhuis Oud-Amelisweerd.

Voorheen was het landhuis het onderkomen van Museum Oud Amelisweerd, maar dat is in de zomer van 2018 failliet verklaard. Er is nu nog geen nieuwe huurder gevonden voor het pand.