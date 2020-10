Museum Speelklok opent nieuwe tentoonstelling over orgelbeelden

Nooit eerder waren zo veel orgelbeelden op één plek samen als in Museum Speelklok. Daar opent vrijdag de tentoonstelling Straatbeeld, waarin kleurrijke orgelbeelden de hoofdrol spelen. Ook is er werk te zien van houtsnijkunstenaar Peter Demetz. De tentoonstelling loopt tot 9 mei 2021.

Orgelbeelden zijn al jarenlang belangrijk voor de orgelman, maar het straatbeeld en de straatmuziek zijn veranderd, aldus het museum. De tentoonstelling gaat over hoe die veranderingen van invloed zijn geweest op de orgelbeelden zelf.

De beelden staat in de tentoonstelling niet zoals normaal op een orgel, maar dansen op een dansvloer en lopen over de catwalk. Bezoekers worden meegenomen door de geschiedenis en krijgen binnen de thema’s muziek, mode en mens verhalen uit verschillende periodes te horen.

Demetz

Naast de orgelbeelden is er houtsnijwerk te zien van kunstenaar Peter Demetz. Voorgangers van hem maakten meer dan 100 jaar geleden orgelbeelden in het Italiaanse Ortisei. Demetz zelf maakt geen orgelbeelden, maar ziet zichzelf wel in de lijn van de traditie. Hij maakt houten beelden waarvan er een aantal in de tentoonstelling te zien is.

Behalve dat er in de tentoonstelling een hoop te zien valt, kunnen bezoekers ook zelf dingen doen, zoals een beeldengroep samenstellen voor een orgel of kiezen welke kleding het best bij een orgelbeeld past. Wie dat leuk vindt, kan in het museum als orgelbeeld op de foto.