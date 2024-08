Museumkwartier in Utrecht staat tijdens Montmartre aan de Gracht model voor allerlei kunstschilders Foto: Robert Oosterbroek

Tijdens ‘Montmartre aan de Gracht’ staat het Museumkwartier in Utrecht op zondag 1 september weer model voor allerlei schilders. Het idee is dat de kunstenaars verschillende plekken in dit deel van de binnenstad vastleggen, om vervolgens te kijken wie dat het beste heeft gedaan.