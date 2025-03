Museumstuk: Meester van de Utrechtse Stenen Vrouwenkop

In deze rubriek zijn bijzondere of juist hele gewonde stukken te zien, die in handen zijn van Utrechtse musea.

Hoewel dit stenen beeld wellicht niet direct de aandacht van een breed publiek trekt, is het verhaal achter de maker des te interessanter. Niemand weet namelijk wat de echte naam van de beeldhouwer is, en daarom wordt de kunstenaar aangeduid als de Meester van de Utrechtse Stenen Vrouwenkop. Het beeld bevindt zich in de collectie van Museum Catharijneconvent.

De Meester van de Utrechtse Stenen Vrouwenkop is een zogenoemde noodnaam. Dit is een naam die wordt gebruikt voor een kunstenaar van wie de echte naam niet bekend is. Vaak verwijst zo’n naam naar een bekend werk van de maker, zoals in dit geval de Utrechtse Stenen Vrouwenkop, die is gemaakt rond 1500–1529. De kunstenaar kreeg deze benaming in 1955. Overigens lijkt het erop dat hij niet alleen werkte, maar leiding gaf aan een atelier, aangezien er veel kwaliteitsverschil zit in de werken die aan hem worden toegeschreven.

De Utrechtse Stenen Vrouwenkop is een beeld van een vrouwelijk gezicht, dat uitzonderlijk gedetailleerd en expressief is. Mogelijk maakte het oorspronkelijk deel uit van een groter geheel, bijvoorbeeld een kerkportaal of een ander religieus object, maar het heeft zich door de eeuwen heen als een op zichzelf staand werk gehandhaafd. Op de website van het museum is te lezen dat het mogelijk onderdeel was van een Annunciatie, waarbij de engel van links naderde. De Annunciatie verwijst in het Bijbelse verhaal naar de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria.

Museum Catharijneconvent bezit nog een aantal andere werken die aan deze beeldhouwer worden toegeschreven. Zo verwierf het museum in 2018, ter gelegenheid van zijn 550-jarig bestaan, het beeld Christus en de Samaritaanse Vrouw, een houten sculptuur.