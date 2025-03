Museumstukken: Het Utrechtse Schip

In deze rubriek duiken we diep in collecties van de verschillende musea die Utrecht rijk is. Elke keer lichten we een object uit.

Voor dit object hoeft men niet diep in de collectie van het Centraal Museum te duiken. Het behoort al vele jaren tot de vaste collectie, met zelfs een eigen ruimte in het museum.

Het Utrechtse Schip is een zeer bijzonder archeologisch object. Dit middeleeuwse schip werd in 1930 ontdekt bij opgravingen aan de Van Hoornkade, in een oude bedding van de Vecht. Het houten schip is bijna 18 meter lang, en bijna 4 meter breed. Uit onderzoek is duidelijk geworden dat het hout stamt van rond het jaar 1000. Vermoedelijk is het schip gebruikt voor handel over de Rijn met Duitsland.

De directeur van het Centraal Museum liet de restanten van het schip naar de kelder van het museum overbrengen. Daar werden de stukken geconserveerd en weer in elkaar gezet. In deze kelder is het scheepswrak sinds 1936 voor het publiek te zien. In deze ruimte hangt ook een kenmerkende geur, dat komt van het conserveringsmiddel dat is gebruikt voor het schip.

In Utrecht zijn veel schepen gevonden uit verschillende tijdsperioden, omdat er veel handel was via de Rijn en de Vecht. In Utrecht werd in 2003 overigens nog een veel ouder schip gevonden, die kreeg de naam De Meern 1. Dit schip stamt ergens uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. Ook dit schip is te bewonderden. Niet in het Centraal Museum, maar in Museum Hoge Woerd.