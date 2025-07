Museumstukken in Utrecht: Smoke Elling buffet

Een verbrand meubelstuk, dat klinkt niet meteen als een kunstwerk. Maar in dit geval is het wel een meubelstuk in handen van het Centraal Museum en gemaakt door autonoom ontwerper Maarten Baas. Hij is in Utrecht geen onbekende, want hij maakte ook de lichtinstallatie die prijkt aan de gevel van de centrale bibliotheek aan de Neude.

Het verbrande meubelstuk heeft de titel Smoke Elling buffet en is sinds 2017 in eigendom van het Centraal Museum. Ontwerper Baas heeft de techniek van het verbranden van meubelstukken zich helemaal eigengemaakt. Het was onderdeel van zijn afstudeerproject aan de Design Academy in Eindhoven waar hij onderzoek deed naar schoonheid en perfectie.

Hij verbrand meubels en nadat de objecten zijn verkoold, worden ze geconserveerd in een heldere epoxyhars, waardoor ze stevig genoeg worden om opnieuw functioneel te zijn. Baas heeft op deze manier een hele serie iconische meubelstukken van grote ontwerpers behandeld waarmee de Smoke Series ontstond.

Het buffet dat in het Centraal Museum te vinden is, werd in eerste instantie ontworpen door Gerrit Rietveld. Hij ontwierp het buffet, een ouderwetse kast bedoeld voor linnen en bestek, in 1921. De zwartgeblakerde meubels pronken over de hele wereld in musea als het MoMa in New York en in de huiskamers van beroemdheden als Kanye West en Brad Pitt.