Muurschildering in Kanaleneiland in Utrecht geïnspireerd door vleermuizen 

Kunstenaar Samira Charroud heeft een muurschildering gemaakt op een kopgevel van een flat aan de Columbuslaan in Kanaleneiland. De schildering is een onderdeel van het project City Canvas waar kunstenaars met Utrechtse roots diverse muurschilderingen maken in verschillende wijken.

Charroud heeft zich voor het ontwerp laten inspireren door de vleermuizenkasten op de muur. Deze herinnerde haar aan haar jeugd: “Als we bij mijn oma in Marokko op bezoek waren dan keken we bij zonsondergang vaak hoe de vleermuizen uitvlogen. Daarom heb ik die afgebeeld. Ik wilde iets kleurrijks maken, zodat de schildering in de winter de wijk voorziet van lekker veel vrolijke kleuren.”

De vleermuizen die in de kasten zitten in Kanaleneiland mochten geen last hebben van het schilderen, daarom was er een ecoloog betrokken die een ecologisch plan heeft gemaakt om deze beesten niet te verstoren.

Serie muurschilderingen

De muurschildering is onderdeel van het project City Canvas waarbij meerdere kunstwerken worden gemaakt op muren in de stad. Samira Charroud studeerde af aan de HKU en werkt nu als illustrator en vormgever, maar ze maakt ook tapijten. Deze muurschildering van Charroud wordt opgenomen in de collectie van openbare kunst van de gemeente Utrecht.

Initiatiefnemer Marije Lieuwens; “In de zomer zijn veel Utrechtse wijken heel erg groen, maar in de winter zijn veel wijken grauw en is het vooral veel baksteen. Het is ons doel is om kleurrijke werken van hoog niveau te realiseren die een wijk opvrolijken. De kunstenaars ontwerpen iets specifieks voor die locatie. Helemaal mooi als mensen straks even omfietsen om bepaalde muurschilderingen te zien.”