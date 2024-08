Muurschildering ter ere van honderdjarig jubileum St. Bonifatiuscollege in Utrecht

Het St. Bonifatiuscollege in Utrecht bestaat honderd jaar. Het was voor het Boni, zoals de school in de volksmond ook wel wordt genoemd, reden om een jaar vol activiteiten te organiseren. Ter ere van het honderdjarig jubileum hebben leerlingen samen met kunstenaars Munir de Vries en MasterPeace gewerkt aan een muurschildering op het schoolgebouw. De muurschildering wordt op 3 september officieel onthuld.

De Vries en MasterPeace hebben een serie lessen verzorgd, waarin de leerlingen zijn meegenomen in het hele proces dat hoort bij het maken van een muurschildering. De leerlingen hebben nagedacht over wat zij belangrijk vinden in de wereld en zijn op zoek gegaan naar verhalen van wijkgenoten, schoolgenoten en docenten.

De scholieren hebben zich verdiept in de geschiedenis van de school en de buurt en hebben geleerd hoe ze verhalen kunnen omzetten in visualisaties. Munir de Vries heeft de ideeën van de leerlingen vervolgens gebruikt bij het ontwerp voor de ‘Wall of Connection’, zoals de muurschildering heet.

MasterPeace ziet het project als een kans om mensen met elkaar te verbinden. Muren scheiden mensen vaak, denkt hij. “Door de ‘Walls of Seperation’ om te toveren tot ‘Walls of Connection’ willen we mensen met verschillende achtergronden en culturen samenbrengen om hun verhalen in beelden te vertellen.”

Groei

De muurschildering staat voor groei. Het Boni legt de basis voor leerlingen waarmee zij vervolgens de wijde wereld in gaan, aldus de kunstenaars. “Het hoofd is een zaadje. Het zien van de groeipotentie in mensen is essentieel”, denkt De Vries.

Het figuur op de muurschildering beweegt zich door verschillende werelden waardoor er groei ontstaat. De schildering staat zowel voor groei van de binnenwereld, als voor groei van de wereld op school, thuis en op straat. De muurschildering maakt een koppeling met de binnenkant van de school doordat de ramen in de muur aansluiten op de verdiepingen.

Jubileumjaar

De muurschildering is onderdeel van het jubileumjaar 2022-2023. De viering begon met een tocht naar Dokkum, de plaats waar Bonifatius werd vermoord en zijn heiligheid verdiende. Het jubileumjaar werd gevierd met tal van feesten voor leerlingen en medewerkers.

Zo was er een reünie, is er een jubileumboek uitgegeven en werd de ‘Boni doet goed-dag’ georganiseerd. Leerlingen konden zich op deze dag laten sponsoren voor allerlei activiteiten en hebben hiermee geld opgehaald voor de Stichting Edukans, een stichting die zich wereldwijd inzet voor goed onderwijs. Ook werd het vernieuwde schoolgebouw tijdens het jubileumjaar opgeleverd.

Andere tijden

De honderd jaar die voorafgingen aan het jubileumjaar waren in een aantal opzichten bijzonder te noemen. Het St. Bonifatiuscollege was uniek toen het in september 1922 haar deuren opende. Het was de eerste katholieke middelbare school van Nederland waar zowel meisjes als jongens terecht konden. Het Boni was hiermee haar tijd ver vooruit. Jongensscholen en meisjesscholen zouden nog decennialang de norm blijven.

Het eerste schoolgebouw van het St. Bonifatius stond aan de Kromme Nieuwegracht. In 1960 verhuisde de school naar het huidige gebouw aan de Fockema Andreaelaan 7-9. Tegenover dit gebouw werd in 2005 het huidige brugklasgebouw gebouwd.

Grootste middelbare school

Het St. Bonifatius groeide in 1970 uit tot de grootste middelbare school van Nederland. De school had toen 1725 leerlingen. Omdat men van mening was dat de school uit haar voegen begon te groeien, werd de school gesplitst. De dependance in Overvecht ging zelfstandig verder als College De Klop.

Overigens blijkt het St. Bonifatiuscollege geen slechte kweekvijver. Het Boni was de middelbare school van heel wat bekende Nederlanders zoals politicus Marcel van Dam, actrice Carice van Houten, vakbondsbestuurder Agnes Jongerius, weerman Erwin Kroll, journalisten Xander van der Wulp en Max Westerman en cabaretiers Jeroen van Merwijk en Tineke Schouten.