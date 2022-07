Muurschildering van eerste Nederlandse alpiniste onthuld in Lunetten in Utrecht

Op een muur van een kantoorpand in de Utrechtse wijk Lunetten staat sinds kort een nieuwe muurschildering: van de eerste Nederlandse alpiniste. Het Utrechtse collectief De Strakke Hand legde Jeanne Immink (1853-1929) vast op het pand aan het Furkaplateau.

De muurschildering van Immink werd donderdag onthuld. Daar waren onder meer medewerkers van het bedrijf bij dat in het kantoorpand zit, omwonenden en Harry Muré. Hij schreef een biografie over de alpiniste.

Muré vertelde bij de onthulling over haar opmerkelijke leven en haar kwaliteiten als bergbeklimster. De Strakke Hand schilderde Immink staand op een richel tegen een steile bergwand in de Italiaanse Dolomieten.

Bergen en toppen

Volgens Lister, de initiatiefnemer, was iedereen te spreken over de afbeelding en is het ‘een welkome verfraaiing van het straatbeeld in de wijk’. Voor de schildering zat er op de muur vaak ongewenste of aanstootgevende graffiti, zegt Lister.

Met SPORE, een initiatief om historisch belangrijke vrouwen bekend te maken bij een breder publiek, ging het bedrijf op zoek naar een alternatief. “De link tussen het kantoorpand en de wijk Lunetten met de vele straatnamen die verwijzen naar bergen en toppen, was snel gelegd”, aldus Lister.

Moeilijkheidsgraad

Immink beklom bergen van duizenden meters hoog met in haar tijd nog beperkte middelen. Ze was de eerste klimster die bergen in de vierde moeilijkheidsgraad beklom. Daardoor werd ze bekend is verschillende Europese landen. Ook dacht ze na over hoe bergbeklimmen veiliger en makkelijker gemaakt kon en ontwierp daarvoor de klimgordel.