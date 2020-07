Ennio Morricone, de Italiaanse componist van onder meer de soundtrack van Kill Bill, Once Upon A Time In The West en The Good, The Bad And The Ugly overleed maandag op 91-jarige leeftijd. Aanstaande zaterdag klinken om 11.00 zijn muziekstukken uit de Domtoren.

Stadsbeiaardier Malgosia Fiebig gaat verschillende nummers van Morricone spelen. Het is een eerbetoon aan een van de invloedrijkste componisten van deze tijd.

Wereldwijd werd de componist bekend met zijn filmmuziek voor onder anderen Quentin Tarantino en Sergio Leone.

Tachtig meter

Welke muziek er op zaterdag precies uit de domtoren klinkt, is niet bekend. Fiebig verzorgt het eerbetoon om 11.00 uur ’s morgens vanaf tachtig meter hoogte.

Luister hieronder een deel van de muziek die Morricone maakte voor de western Once Upon A Time In The West.