Muziekpodium dB’s in Utrecht haalt binnen twee dagen streefbedrag binnen met crowdfunding

Zeker 150.000 euro wilde dB’s ophalen om de nieuwe locatie van de muzikale broedplaats er zo goed mogelijk uit te laten zien. De crowdfunding hiervoor startte woensdag en het streefbedrag is nu al binnen. Binnen twee dagen haalde dB’s meer dan 250.000 euro op.

DB’s zat altijd in het CAB-gebouw, maar vanwege de bouw van de nieuwe wijk Cartesius moet de muzikale broedplaats uiterlijk 1 mei vertrekken. Een lange zoektocht naar een nieuwe locatie volgde, die uiteindelijk gevonden werd in de Vlampijpstraat. Paul de Brabander, eigenaar van dB’s, kreeg op 1 januari de sleutel van het nieuwe pand en sindsdien wordt er flink verbouwd.

Inmiddels zijn er vier oefenruimtes klaar en is de basis voor de opnamestudio van Studio Moskou gelegd. Een groot deel van de kosten voor de bouw en de inrichting worden betaald met geld dat de gemeente heeft voorgeschoten, maar niet alles kan van dat geld gedaan worden. “Nu het zover is, willen we het ook meteen goed doen, volgens het motto: (ver)bouwen doe je maar één keer”, schreef dB’s op de crowfundingpagina.

Sociale functie

Met het geld van de crowdfunding wil dB’s ervoor zorgen dat de sociale functie van de muzikale ontmoetingsplaats blijft bestaan. “Er ligt een prachtig plan klaar voor de vormgeving van de bar en de zaal. Daarnaast willen we de parkeerplaats aanpakken, zodat we straks een sfeervol terras hebben en een fijne buitenruimte voor festivalachtige activiteiten.”

Tekst loopt door onder de afbeelding

Om dat allemaal te verwezenlijken, begon dB’s een crowdfundingsactie. Het muziekpodium wilde daarmee minimaal 150.000 euro ophalen. Fans konden dB’s sinds woensdag financieel steunen en inmiddels is het streefbedrag ruim gehaald. De actie was goed voor meer dan 250.000 euro.