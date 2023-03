Muziekpodium dB’s toch langer open op huidige locatie; verhuizing naar Vlampijpstraat uitgesteld

Het muziekpodium en de oefenruimtes van dB’s hebben toezegging dat ze tot 1 november op de huidige locatie, in het CAB-gebouw, open mogen blijven. De geplande verbouwing die op de Vlampijpstraat 63 zal plaatsvinden is nog niet uit de startblokken, waardoor de oorspronkelijke streefdatum van 1 mei onhaalbaar is geworden. Op de huidige plek komt een nieuwe stadswijk met 2.800 woningen.

dB’s is blij met deze oplossing die de projectontwikkelaar en gemeente Utrecht hebben weten te bewerkstelligen. Wel is er een beperking voor de muzikanten, de concerten, de opnamestudio Moskou en het restaurant Roots Rock Kitchen. In verband met de grootschalige bouwwerkzaamheden voor de nieuwe wijk Cartesiusdriehoek en veiligheid van publiek is dB’s per 1 mei geopend vanaf 16.30 uur en in de weekenden vanaf 12.00 uur.

Nieuwe wijk

De nieuwe autoluwe wijk krijgt ongeveer 2800 woningen voor verschillende doelgroepen, twee parken, een basisschool, horeca, voorzieningen en een sporthal. Er komen meerdere nieuwe gebouwen waaronder een toren op het monumentale CAB-gebouw. In Cartesius komen woningen in het sociale segment (in samenwerking met Portaal en Stichting de Tussenvoorziening), woningen in het middenhuursegment en koopwoningen van verschillende groottes.