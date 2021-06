Muzikant Matteo Myderwyk doet zijn beste vondsten op het podium

Eindelijk is het zover: Na een lange lockdown kan Matteo Myderwyk zijn muziek eindelijk weer spelen voor publiek. In juni en juli is hij ‘artist in residence’ bij TivoliVredenburg. Myderwyk geeft in drie weken tijd vier verschillende optredens in vier van de zalen van het Utrechtse muziekcomplex.

Mannen in zwarte werkkleding zitten op hun knieën op het podium van de Hertz in TivoliVredenburg. Ze zetten met lange stukken zwarte tape een muziekstandaard vast aan de grond. De zaal is nog leeg, maar zal die avond volstromen met publiek voor Myderwyks eerste show.

Myderwyk staat ernaast en geeft de laatste aanwijzingen. “Heb je nog heel even? Ik kom er zo aan”, zegt hij. Tien minuten later wandelt hij zijn kleedkamer met een fenomenaal uitzicht over Utrecht binnen, en stelt zichzelf voor. “Ik ben opgeleid als klassiek pianist, maar naast piano speel ik ook orgel en synthesizer.” Na zijn opleiding aan het conservatorium in Tilburg besluit Myderwyk de regels los te laten. Zijn muziekstijl is uiteenlopend: die varieert tussen free-jazz, neoklassieke muziek en electronica.

‘Kleurplaat voor jezelf’

De lockdown heeft er bij Myderwyk wel ingehakt. “Afgelopen halfjaar vond ik echt klote”, zegt hij. “In december van het afgelopen jaar ging alles dicht. De podiumkunsten zijn nu als laatste aan de beurt om weer te openen.”

Niet voor een live publiek kunnen spelen, dat was voor de artiest een echte straf. Myderwyk is dan ook ontzettend blij dat hij op 10 juni weer kon optreden. Als artist in residence treedt Myderwyk meerdere keren op in TivoliVredenburg. Hier krijgt hij de ruimte om zelf concerten te bedenken en samenwerkingen aan te gaan. Daar heeft hij lang op gewacht.

“Door op te treden ontstaan er steeds nieuwe dingen, als je improviseert. Improvisatie betekent niet dat je onvoorbereid een optreden ingaat. Je bent juist supergoed voorbereid. Je maakt als het ware een kleurplaat voor jezelf, die je tijdens het concert gaat inkleuren. Mijn beste vondsten doe ik op het podium.”

Recent werk

Tijdens het concert van die avond, 18 juni, laat Myderwyk zijn meest recente werk horen. Het is muziek die hij heeft gecomponeerd tijdens de lockdowns van het afgelopen jaar. Zijn nieuwe album ‘Notes of Longing’ komt uit op 17 september.

“Het wordt een album van drie kwartier, even lang als een helft van een voetbalwedstrijd”, lacht Matteo. “Ik houd er heel erg van als muziekalbums niet te lang zijn. Het is beter voor je spanningsboog om het kort te houden.” Dit album verschijnt op Warner Classics, de maatschappij waar Myderwyk in mei tekende.

“Warner is een stuk strenger dan de vorige maatschappij. Ik moest mijn muziek vaak bijschaven, het tempo moest strakker en de stukken moesten beter in balans zijn. Ze tilden het niveau zo van 80 procent naar 100 procent. Een album maken is een project dat veel tijd vraagt, maar ik vind het ook fijn om heel dedicated met iets bezig te zijn.”

Arabische jazz

Het derde concert van de reeks, op 26 juni, staat in het teken van jazz en Arabische muziek. Deze avond speelt Matteo samen met het jazztrio Salaasa. De nummers van Salaasa zijn gebaseerd op Arabische muziek gecomponeerd door Haytham Safia op de oed, een peervormig snaarinstrument dat veel gebruikt wordt in muziek uit het Midden-Oosten.

Wat kunnen mensen verwachten als ze op deze avond de zaal binnenstappen? Myderwyks ogen lichten op. “Wat er gaat gebeuren kan heel spannend zijn, onverwachts.” Dat geldt ook voor de muzikant, legt hij uit. “Je weet niet of een nummer aanslaat bij het publiek. Je moet dat tijdens het optreden proberen aan te voelen. Als je mensen vanaf het begin ziet meebewegen, dan weet je dat het goed gaat.”

Elektronisch

De afsluiter van de concertreeks vindt plaats op 2 juli. Dan treedt Matteo op met drummer Remco Menting, van onder meer het jazztrio Kapok. De avond slaat de weg van de elektronische muziek in. Met deze muziek stond Myderwyk al op grote festivals als Lowlands, Oerol en het Amsterdam Dance Event.

“Het publiek op festivals is super, de sfeer is altijd goed. Maar je hebt ook minder controle op zo’n dag. Je weet niet wie voor en na je geprogrammeerd staan. In dat opzicht is het een stuk fijner om je eigen avond te hebben, zoals ik nu bij TivoliVredenburg heb.”