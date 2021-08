Muzikant Terence Goodmann wil zijn album pas uitbrengen als er weer een volle zaal naar mag luisteren

De Utrechtse zanger Terence Goodmann heeft in augustus zijn tweede single uitgebracht: Nachttrein. Zijn debuutsingle bracht hij dit voorjaar uit. Deze en andere nummers, die Goodmann maakte in samenwerking met uiteenlopende muzikanten, moeten binnenkort verschijnen op het album Kleurplaat. Maar de lancering moet nog even wachten, totdat de coronamaatregelen zijn afgeschaft.

Terence staat tussen lange, matglanzende treinen. Achter hem staat een viertal muzikanten. De klanken uit hun instrumenten klinken enthousiast maar ingehouden. “Ik drink uit de fles / Ik ben onderweg / Niet naar huis / Het woord kuis wordt allang niet meer gebruikt”, zijn de eerste zinnen van Goodmanns nummer Nachttrein. Verderop in het nummer leeft de muziek op. Terence zet de microfoonstandaard opzij en begint te dansen. Zo gaat het door tot hij, met een vergeten kaassoufflé op zijn gezicht, wakker wordt van een bekend geluid. Het is de ‘ding-dong-ding, beste reizigers’ die station Utrecht Centraal aankondigt.

De muziekvideo voor het nummer Nachttrein is opgenomen in het Spoorwegmuseum. Het gaat over het nachtleven, dat nu helemaal stilligt. Hij vindt het een belangrijk onderwerp: “Ik denk dat veel mensen zich niet echt bewust zijn van de impact die dat heeft – het feit dat we niet samen kunnen dansen of van livemuziek kunnen genieten. Dat is voor velen een belangrijke manier om te ontspannen, het is een uitlaatklep.”

Gedichten

Terence had altijd al interesse in muziek, vertelt hij. “Ik heb lang aan de andere kant van de schermen gestaan; achter de schermen bij andere muzikanten. Toen schreef ik al vaak gedichten, maar die bracht ik niet uit. Ik kwam vaak in ’t Oude Pothuys, omdat daar veel livemuziek wordt gespeeld. Ik maakte daar kennis met een violist, Myrthe van de Weetering.” Sommigen zullen deze naam herkennen. Van de Weetering is violist en componist van snaarmuziek. Ze heeft onlangs samengewerkt met artiesten als Akwasi en Duncan Lawrence. “Wij hebben samen gekeken naar hoe ik mijn gedichten op muziek kan zetten. Zo ben ik in de muziek gerold.”

Na het luisteren van Terence’ muziek is het niet zo gemakkelijk te zeggen wat voor genre het is. “Dat is een goed teken, dat is precies wat ik wil”, lacht hij. “Mijn muziek omschrijf ik als een combinatie van pop en soul, in een elektronisch jasje.” Terence schrijft de teksten. Dat is zijn ‘stempel’ op de nummers die hij maakt. Steeds wisselende muzikanten maken de muziek. Mede daardoor is Terence’ muziek zo eclectisch. Het samenwerken met verschillende muzikanten, met uiteenlopende stijlen, is uitdagend vertelt Goodmann. Maar uitdagingen gaat hij graag aan. “Ik heb geen muziekopleiding gehad. Ik ben redelijk nieuw in het wereldje. Daarom heb ik weleens het gevoel dat muzikanten zich bij mij afvragen: ‘Wat kom jij hier doen?’”

Kleurplaat

Terence werkt aan zijn eerste album, met de naam Kleurplaat. Daarvoor heeft hij al verschillende nummers gemaakt. Ze zouden gedurende de afgelopen zomer stuk voor stuk uitkomen. De meeste nummers hebben echter de oren van het publiek nog niet bereikt. “De huidige situatie, met de coronamaatregelen, staat zo haaks op wat ik met mijn muziek wil bereiken. Ik wil de nummers pas uitbrengen als we daar met een zaal vol mensen naar kunnen luisteren.” ‘Kleurplaat’ staat volgens Goodmann voor het leven. “Dat kleur jij in zoals je dat wilt. Daarbij is het soms ook oké om buiten de lijntjes te kleuren, als je daarbij niemand anders in de weg zit.”

De muziekvideo’s van Terence Goodmann worden ieder opgenomen in in het oog springende Utrechtse gebouwen. De Domtoren, hotel BUNK, het Muntgebouw en de Metaalkathedraal zijn locaties waar Terence zijn nummer voor de camera heeft opgevoerd. “Ik vind het mooi om deze gebouwen, waar niet iedere Utrechter binnen is geweest, vanuit een andere context te belichten.” Waar hij de volgende videoclip gaat opnemen? Terence leunt achterover. “Misschien in de Inktpot.”