Na 4 jaar afwezigheid keert Sushi & Asian Streetfood festival JOY terug naar Utrecht

Na vier jaar afwezigheid keert het festival JOY terug naar het Utrechtse Griftpark. Dit driedaagse evenement staat in het teken van Sushi, Asian Streetfood en karaoke, en is gratis te bezoeken.

Van 2 tot en met 4 september komen er tientallen foodtrucks naar het Griftpark, om allerlei gerechten uit de Aziatische keuken te serveren. Op het menu staan onder meer Yakitori, Bao Buns, Okonomiyaki, Japanse poffertjes en allerlei soorten sushi. Daarnaast kunnen er ook verschillende soorten drankjes worden besteld.

Bezoekers betalen bij de bestelling van het eerste drankje eenmalig 2,85 euro voor een glas. Het idee is dat hiermee geen plastic bekers worden gebruikt, wat niet alleen verspilling tegengaat maar ook ervoor zorgt dat het park schoner blijft.

Daarnaast doet de organisatie naar eigen zeggen haar best om ervoor te zorgen dat de bezoekers even het idee hebben dat ze zich in het verre oosten begeven. Zo is er karaoke, zijn er massages en kunnen mensen leren om zelf sushi te maken. Een dj sluit alle avonden af.