Na een jaar eindigt zoektocht naar kaas van Tom Staal weer in Utrecht

Tom Staal is afgelopen jaar op een ‘bescheiden’ tournee geweest met zijn film Het Spel van Culturen en de tour eindigt nu op de plek waar die begonnen is: in Utrecht. In de documentaire neemt hij de kijker mee in een complexe en intensieve zoektocht naar kaas. Zondag 29 oktober is voorlopig de laatste kans om de film te zien en daarbij natuurlijk de kazen te proeven.

In Het Spel van Culturen volgt Tom kaasmakers Rutger en Marieke van Oudwijker Kaas. Sinds acht jaar maken zij op hun boerderij in Lopikerkapel – Oudwijker Kaas is ooit begonnen in de Utrechtse wijk Oudwijk, vandaar de naam – kazen die op Italiaanse klassiekers zijn geïnspireerd.

Rutger ging zelfs een jaar lang in de leer bij een kaasmaker in de Italiaanse Alpen. Het bedrijf werd en is een succes. De kazen liggen inmiddels zelfs in sterrenzaken. De kaasmakerij, gelegen achter hun boerderij, blijft kleinschalig, maar professioneel.

Film

Het inspireerde Tom Staal tot het maken van een documentaire. Over het stel zelf en hun continue zoektocht naar kaas. Het resultaat mag er zijn en is uniek. Deze film staat niet online, maar is het afgelopen jaar vertoond in locaties zoals kloosters, filmhuizen, restaurants en zelfs kerken. Dan wordt niet alleen de film vertoond, maar tijdens het kijken krijgt de bezoeker ook alle kazen die voorbijkomen te proeven.

In de film zelf wordt dieper ingegaan op alle invloeden die uiteindelijk de kaas maken en dat zijn heel veel factoren. Het brengt de kijker van de Italiaanse Alpen tot aan Nederlandse forten. Er wordt ook geëxperimenteerd met het laten rijpen van kazen op aparte plekken.

Vorig jaar ging de film in première in de Geertekerk in Utrecht en na een jaar touren, eindigt de tour nu in het Paushuize op zondag 29 oktober. Kaarten zijn te koop voor 85 euro, dat is inclusief de kaasproeverij, vijf gerechten en een wijnarrangement.