Na mysterieuze verdwijning staat er een nieuw Vroman-bankje aan de Utrechtse singel

Er staat een nieuw exemplaar van het Vroman-bankje langs de singel in Utrecht. Van het vorige bankje ontbreekt sinds afgelopen herfst ieder spoor. De plek in het Zocherpark was sindsdien leeg, maar daar kwam deze week verandering in.

Het nieuwe donkergroene bankje werd afgelopen woensdag geplaatst. Dit keer geen metalen plaat met tekst, maar een geschilderde tekst. “Dat maakt het nog unieker en wat mij betreft nog mooier”, zei de Utrechtse schrijver Arjaan van Nimwegen eerder. Hij was zes jaar geleden de kartrekker van het initiatief.

Het Vroman-bankje werd op 26 november 2018 onthuld door de toenmalige burgemeester Jan van Zanen. Op die dag, maar dan tachtig jaar geleden, op die plek onder de Sterrenwacht, kuste dichter Leo Vroman zijn toekomstige vrouw Tineke Sanders voor het eerst

Het bankje had, net als het nieuwe exemplaar, dan ook een inscriptie, een L, een hartje en een T. Tot hun dood in 2014 en 2015 bleven Leo en Tineke samen. Vroman refereerde in zijn dichtwerk nog regelmatig aan de kus en die plek.

Begin vorig maand werd duidelijk dat er een nieuw bankje zou komen te staan. De gemeente nam de kosten voor haar rekening.