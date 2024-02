Na ruim 80 aanmeldingen zijn de 50 boten voor Utrecht Pride bekend

De deelnemers aan de botenparade van Utrecht Pride zijn bekend. Van de ruim tachtig aanmeldingen koos de organisatie er vijftig uit. Zij varen op zaterdag 1 juni door de Utrechtse grachten en singels.

“Deze boten zijn van allerlei soorten en maten”, zegt de organisatie van Utrecht Pride. Het varieert “van kleine bootjes tot grote feestpontons”.

Op de deelnemerslijst staan onder andere organisaties als TivoliVredenburg en de Bodytalk, maar bijvoorbeeld ook Stichting De Tussenvoorziening en Roze in Blauw politie-eenheid Midden-Nederland.

De organisatie is “erg blij met de grote interesse en diversiteit” van de aanmeldingen. “De geselecteerde boten laten zien waar Utrecht Pride voor staat: het zichtbaar maken van de LHBTIQ+ gemeenschap in al haar facetten. We kijken ernaar uit om met samen met iedereen te genieten van dit mooie evenement, zowel op het water als langs de kant.”

‘Van nachtclubs tot boekhandels’

“De tocht is niet alleen ter entertainment, maar ook ter voorlichting”, vertelde Robbert Kalff een paar jaar geleden al eens aan DUIC. Hij is initiatiefnemer van het evenement en voorzitter van de stichting die het organiseert: Utrecht Pride.

“Ik krijg wel eens kritiek van mensen die sommige boten saai vonden. Die zijn dan niet per se voor hen bedoeld: zij wisten bijvoorbeeld al dat een bepaalde organisatie bestond. Het gaat erom dat mensen zien dat er veel verschillende organisaties zijn: van nachtclubs tot boekhandels en alles ertussenin.”

Vorig jaar genoten er tienduizenden mensen op een zonovergoten dag van de Utrecht Pride. Net als bij de voorgaande edities, was het vorig jaar ook weer een groot feest in de stad. Na afloop van de botenparade waren er ook verschillende straatfeesten en afterparty’s.