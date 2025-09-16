Nacht van de Utrechtse Geschiedenis viert de natuur in de stad

De Nacht van de Utrechtse Geschiedenis wordt dit jaar op zaterdag 11 oktober gevierd in de binnenstad van Utrecht. Dit keer staat de avond in het teken van het thema ‘Natuurlijk’, waarbij de rol van natuur in Utrecht door de eeuwen heen centraal staat.

Is er nog puur natuur in de stad? En wat beschouwen Utrechters van toen en nu eigenlijk als natuur? Deze vragen vormen staan centraal tijdens het programma, dat bezoekers meeneemt langs diverse historische locaties rond het Domplein.

Na het ophalen van hun polsbandje kunnen deelnemers zelf een keuze maken uit een veelzijdig programma. Zo is er in Museum Catharijneconvent een mini-college over liefde in de Middeleeuwen, en zijn DOMunder en Paleis Lofen geopend voor doorlopende minitours, speciaal aangepast aan het thema van de Nacht. In de Domkerk brengt een groot koor een zesstemmige ode aan de natuur. Hier vindt traditiegetrouw ook het afsluitende concert plaats.

Ook Utrechter en historicus Maarten van Rossem is van de partij met een lezing in het Academiegebouw. Daarnaast zijn er verschillende workshops, rondleidingen en thematische stadswandelingen. Gidsen nemen hun groep mee langs de ‘groene geheimen’ van de binnenstad.

De nacht wordt georganiseerd door historische vereniging Oud-Utrecht. De kaartverkoop is inmiddels gestart. De organisatie laat weten dat de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis vorig jaar volledig uitverkocht was. Meer informatie over het programma is te vinden op www.nachtvandeutrechtsegeschiedenis.nl.