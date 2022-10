Nationale bibliotheek koopt eeuwenoud handschrift met versieringen van Utrechtse maker Miniatuur over de gevangenneming van Jezus. Met de kus van verrader Judas en verzet van Petrus. Bron KB

De KB Nationale Bibliotheek heeft een eeuwenoud handschrift gekocht waar Antonis Rogiersz. Uten Broec aan mee heeft gewerkt. Deze Utrechter was een bekende verluchter, iemand die een boek met de hand versiert, in de vijftiende eeuw. Hij ligt begraven in de Buurkerk in Utrecht.