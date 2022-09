Nederlands Film Festival geeft 900 gratis kaarten aan inwoners van Utrecht

Het Nederlands Film Festival (NFF) geeft deze editie vanwege de verjaardag van Utrecht 900 gratis vrijkaarten weg aan inwoners van de stad. Deze kaarten worden onder meer via verschillende winkels en horecazaken verspreid.

Het NFF begint woensdag en duurt tot en met 30 september. Maandag is het iconische Gouden Kalf geplaatst in het grasveld voor de Stadsschouwburg. Dit jaar werd het beeld vergezeld door ‘nijn-hundred’, een opblaasbare pop van nijntje die speciaal voor de 900e verjaardag is ontworpen.

Vanwege deze verjaardag geeft het NFF tijdens deze 42e editie 900 gratis vrijkaarten weg aan de inwoners van Utrecht. Deze liggen onder meer bij Bison Bowling aan de Mariaplaats. Mensen die een strike gooien tijdens het discobowlen mogen aan het rad van fortuin draaien en maken op die manier kans op de kaartjes. Bekijk de website van het NFF op welke manier deze gratis kaarten nog meer te verkrijgen zijn.

“We zijn er trots op om tien dagen lang de filmhoofdstad van het land te zijn”, zegt wethouder Eva Oosters. “Tijdens deze 42e editie van het Nederlands Film Festival zijn op veel locaties in de stad films te bezichtigen. Zo maakt het festival echt contact met de stad. Dat is na twee jaar coronamaatregelen erg welkom.”