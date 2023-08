Nederlands Film Festival komt met speciaal Utrechts programma NFFx030

Het Nederlands Film Festival krijgt dit jaar een extra Utrechts tintje. Behalve dat het NFF in Utrecht gehouden wordt, is er dit jaar namelijk NFFx030, waar meerdere culturele organisaties, podia en makers uit Utrecht aan meedoen.a Ook komt er een Utrechtdag. “Om een ode te brengen aan Utrecht als Filmhoofdstad”, zegt de organisatie van het NFF.

Het is de eerste keer dat het NFF de handen ineenslaat met specifiek Utrechtse organisaties. Op het programma van NFFx030 staan onder meer film- en theatervoorstellingen, exposities, filmdiners en debatavonden. De evenementen zijn te bezoeken bij het Centraal Museum, FOTODOK, De Nijverheid, De Wilg, Villa Concordia, ZIMIHC, RAUM, De Helling, Slachtstraat Filmtheater, Bibliotheek Neude, Hooghiemstra, Molen de Ster, Het Huis Utrecht, Louis Hartlooper Complex, TivoliVredenburg, Stadsschouwburg Utrecht, Rabarber en Het Literatuurhuis op ILFU.

Het Nederlands Film Festival is dit jaar van 22 tot en met 29 september. Op dinsdag 26 september is er nog een nieuw onderdeel aan het programma toegevoegd. Die dag is namelijk in Slachtstraat Filmtheater de Utrechtdag. Tijdens deze dag staan Utrechtse filmmakers centraal met filmvoorstellingen en nagesprekken en de afsluitende Beeldborrel.

Het volledige tijdschema van NFFx030 en alle evenementen zijn te bekijken op de website van het NFF.