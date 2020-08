NFF anders dan andere jaren: films thuis te zien, acht publiekspremières in heel Nederland én extra weekend in december

Het Nederlands Film Festival (NFF) krijgt dit jaar door het coronavirus een andere opzet dan voorgaande jaren. Voor de 40e editie van het festival, die plaatsvindt van 25 september tot 3 oktober, wordt een speciaal online platform ontwikkeld zodat liefhebbers films ook thuis kunnen bekijken. En omdat veel producties door corona zijn stopgezet of uitgesteld, komt er nog een toegift in december.

Het NFF maakt vandaag ook de acht premièrefilms bekend (lees in de laatste alinea welke dat zijn). Die zouden normaal gesproken alleen in Utrecht als eerste te zien zijn, maar worden dit jaar als publiekspremière in verschillende steden door heel Nederland simultaan vertoond. Zo willen zij de films voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk maken, in een tijd waar er maar beperkt plek is in de bioscopen.

Online

“Er moet veel anders dit jaar”, vertelt directeur van het festival Doreen Boonekamp. “De toeters en bellen die we uit de kast hadden willen trekken voor de jubileumeditie, zijn vooral gericht op het samenbrengen van grote groepen mensen. Dat gaat dit jaar natuurlijk niet. Daarom komen we dit jaar vanuit Utrecht naar iedereen toe. Zowel naar de bioscoop en het filmtheater om de hoek, als op het scherm bij de mensen thuis.”

Het NFF is druk bezig met de ontwikkeling van een website waarop alle films, los van de acht landelijke publiekspremières, ook thuis te bekijken zijn. “In die online omgeving gaan we een echte festivalomgeving en –beleving presenteren. Waar bijvoorbeeld ook inleidingen van films te volgen zijn, Q&A’s, masterclasses en talkshows”, aldus Boonekamp.

Iedereen kan zich bij de start van het festival aanmelden op de website van het NFF. De films worden on demand aangeboden op een speciaal online platform. Thuis kijken wordt iets goedkoper dan in de bioscoop. Veel films uit de Gouden Kalf competitie of de Debuutcompetitie zullen aan een stuk door te zien zijn, dus ongebonden aan de draaitijd in de bioscopen en zonder uitverkocht te raken. Festivalpremières krijgen wel een tijdslimiet en live events een vast tijdstip.

Toegift in december

“Ondanks de crisis is er toch veel gedraaid”, vertelt Boonekamp. “Veel makers hebben door op afstand te werken hun films afgekregen en daarom hebben we weer een goed gevuld en gevarieerd programma.” Veel studentenproducties zijn wel stopgezet of uitgesteld. En daarom schuift het NFF de presentatie naar 12 en 13 december dan wordt er nog een weekend lang een toegift georganiseerd voor de studentencompetitie en een aantal korte films.

Interactives

Het filmfestival presenteert elk jaar ook interactieve installaties, zoals een Virtual Reality ervaring. Die kunnen dit jaar zonder problemen doorgaan. Boonekamp: “Het bijzondere is dat je de meeste interactives toch al in je eentje ervaart, doordat je alleen een VR-bril opzet en een film beleeft bijvoorbeeld. Dus daar hebben we niet veel in hoeven aanpassen om het veilig te houden voor bezoekers.”

De NFF Interactive Expo vond voorheen op verschillende locaties door heel Utrecht plaats. Dit jaar zijn ze grotendeels verzameld in de nieuwe bibliotheek op de Neude.

Jubileum

Omdat het NFF dit jaar zijn 40e jubileum viert, wordt er ook nog een speciaal jubileumprogramma georganiseerd. Zo kan er gestemd worden op alle speelfilms die de afgelopen jaren bekroond zijn met het Gouden Kalf. Hieruit wordt een top-40 samengesteld die ‘on demand’ in de nieuwe online festivalomgeving te bekijken is, en een selectie daarvan zal ook te zien zijn op een nog geheime locatie in Utrecht. Ook zijn er vanaf 18 september door heel Utrecht verschillende filmaffiches te bewonderen, die speciaal door elf illustratoren ontworpen zijn voor de jubileumeditie.

Premièrefilms

Vandaag maakt het NFF de acht premièrefilms bekend. De openingsfilm wordt BULADÓ van regisseur Eché Janga. Verder staan Documentaire De Dick Maas methode, dramaserie I.M. en de speelfilms Buiten is het feest, Kom hier dat ik u kus, Marionette, De Vogelwachter en La última primavera op het programma.

De premièrefilms zullen in Utrecht getoond worden in Kinepolis. Daar ligt straks ook de bekende rode loper, waar hoofdrolspelers en regisseurs op te spotten zijn. Kijk op de website van het NFF voor het hele programma.