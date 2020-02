Nieuw depot voor Centraal Museum en gemeente Utrecht op Lage Weide

Het nieuwe depot van de gemeente Utrecht moet samen met het Centraal Museum op industrieterrein Lage Weide komen. Daar moet een nieuw, modern en duurzaam pand komen waar het museum haar spullen gaat bewaren samen met de afdeling Erfgoed van de gemeente.

De collectie van het Centraal Museum, omvat zo’n 60.000 objecten. Ongeveer 38.000 objecten zijn in eigendom van de gemeente. De collectie wordt, samen met het depot van de afdeling Erfgoed, nu nog bewaard in een gebouw aan de Vlampijpstraat. Dit pand is vol en voldoet niet meer: daarom is de zoektocht gestart naar een nieuwe plek.

Drie opties

De afgelopen periode is er onderzoek gedaan naar drie opties: nieuwbouw aan de Isotopenweg in Lage Weide, nieuwbouw bij de huidige locatie aan de Vlampijpstraat of ruimte huren bij de Koninklijke Nederlandse Munt in Houten. De gemeente spreekt nu de voorkeur uit voor de eerste optie.

Op de nieuwe plek moet een groot depot gebouwd worden, waar mogelijk ook het Universiteitsmuseum en Museum Speelklok ruimtes kunnen huren en waar plek is voor de afdeling Erfgoed van de Provincie Utrecht.

De financiële consequenties die gemoeid zijn met het realiseren van nieuwbouw in Lage Weide noemt de gemeente fors, maar de overige scenario’s zouden duurder zijn. Precieze bedragen zijn nog niet bekendgemaakt. De gemeente gaat de komende tijd gebruiken om de begroting te maken en neemt dit plan mee bij het maken van de Voorjaarsnota 2020.

Reacties

Anke Klein, wethouder cultuur en erfgoed, zegt: “We hebben een belangrijke opdracht als het gaat om het bewaren van erfgoed en kunst voor de volgende generaties. Met de keuze voor een voorkeursscenario is een nieuw, passend depot weer een stap dichterbij.”

Bart Rutten, directeur Centraal Museum: “Een duurzaam museumdepot voor het Centraal Museum is onmisbaar om ook in de toekomst op professioneel niveau voor de collectie van de stad te blijven zorgen en zo bij te dragen aan de ambities van het museum als hèt museum van de stad Utrecht.”

Het streven is dat er in 2022 gestart kan worden met de bouw en dat het nieuwe depot in 2024 in gebruik genomen kan worden.