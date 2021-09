Nieuw kunstwerk ‘Script of the City’ in Beeldenpark Croeselaan

Wethouder Anke Klein heeft vandaag het kunstwerk genaamd ‘Script of the City’ symbolisch in ontvangst genomen. De grote knoop van transportband is gemaakt door HKU-alumna Cecilia Rebergen. Het kunstwerk is vanaf nu twee jaar te bewonderen op de kop van Beeldenpark Croeselaan.

Een 100 meter lange transportband van zo’n 700 kilo kronkelt in een grote knoop aan het begin van de Croeselaan, net voor de ingang van de ondergrondse parkeerplaats. Het stugge rubber misstaat niet op deze plek. Deze plaats op Beeldenpark Croeselaan is een speciaal podium voor jong talent.

Op de beschilderde transportband staan woorden van geschriften over de hele wereld. Rebergen gebruikt onder meer woorden die ‘knoop’, ‘draaikolk’, of ‘kruispunt’ betekenen. Hiermee wil zij verwijzen naar de locatie van het kunstwerk: het stationsgebied is ook een knooppunt waar veel verschillende verkeersstromen samenkomen en veel mensen het gebied doorkruisen.

Competitie

De gemeente is opdrachtgever in samenwerking met het Centraal Museum en HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht), waar Rebergen in 2013 afstudeerde. Rebergen: “Toen ik het belletje kreeg met de vraag of ik mee wilde doen met de competitie, voelde ik meteen: dit wordt ‘m.”

“Dit was een idee dat al heel lang rondspookte in mijn hoofd”, vertelt de kunstenares. “Ik liep rond met veel ideeen die ik al langer uit wilde werken.” ‘Script of the City’ is, net als de andere kunstwerken in Beeldenpark Croeselaan, volledig circulair. Rebergen werkt graag met industriële materialen. “Het liefst zo stevig, zwaar en stinkend mogelijk. Daar houd ik van.”

Twee jaar

‘Script of the City’ volgt op het werk ‘Assist’ van Jessica Stockholder op de wisselplek. Stockholder maakte dit in 2019 in relatie tot haar tentoonstelling bij het Centraal Museum. ‘Script of the City’ van Cecilia Rebergen zal tenminste twee jaar op deze plek te zien zijn. Daarna krijgt weer een ander jong talent een kans.