Nieuw lied Van Piekeren is lofzang voor Utrecht

De Utrechtse band Van Piekeren heeft een nieuw nummer uitgebracht. Het lied heet ‘Ik Kom Uit Utereg’ en het is een lofzang over de stad.

Van Piekeren is opgericht door gitarist Johan Fransen en zanger Jan van Piekeren. In het verleden hebben zij al nummers uitgebracht zoals ‘Een Liedje Dat Nergens Over Gaat’, ‘Deze Kerstmis Ik Je Meer’ en ‘Voorstraat’. Nu komt daar dus ‘Ik Kom Uit Utereg’ bij.

In het lied beschrijft en bezingt Van Piekeren de stad, waar naar eigen zeggen veel te weinig mooie liedjes over zijn gemaakt. “Deze keer niet akoestisch maar met een vette begeleiding. Het is een lied over verbinding, dat alle Utrechters met elkaar kunnen zingen”, aldus Van Piekeren.

Videoclip

Ook is er een videoclip gemaakt bij het nummer. “Zeker in coronatijd is de videoclip superbelangrijk, maar deze clip is ook zeer bijzonder geworden. Een stadswandeling waar je de deur niet voor uit hoeft. De geweldige 3D-clip, geschikt voor VR-vertoning, is gemaakt door de videokunstenaar Jo Luijten.”

Het nieuwe nummer is sinds vrijdag te luisteren via Spotify en YouTube. Hieronder is de videoclip te zien.