Nieuw plan gepresenteerd voor invulling van Culturele Zondagen in Utrecht

Utrecht Marketing heeft een nieuwe draai gegeven aan Culturele Zondagen. Eerder dit jaar verscheen een kritisch rapport over de stichting en ook over de rol van de gemeente.

In januari van dit jaar uitte wethouder Anke Klein haar zorgen over de culturele kant van Utrecht Marketing. Dit werd gedaan na schriftelijke vragen van politieke partijen over het afgelasten van de eerste Culturele Zondag van dit jaar.

In maart concludeerde Onderzoeksbureau Berenschot dat verbetering bij Utrecht Marketing noodzakelijk is. In het rapport werden stevige conclusies getrokken, onder meer over het belang van Utrecht Marketing, het opdrachtgeverschap vanuit de gemeente en de Culturele Zondagen.

Minifestivals



Utrecht Marketing heeft nu een plan voor vernieuwing opgesteld. Daarin staat onder andere dat de komende twee jaar in verschillende Utrechtse wijken zogenoemde Pracht-evenementen plaatsvinden, zoals de Pracht van Hoograven.

“Laagdrempelige tweedaagse minifestivals in stadsparken waarbij bewoners en wijkorganisaties nadrukkelijk mee-organiseren. […] Om de wijken te betrekken bij het programma wordt samengewerkt met de wijkcultuurhuizen”, is te lezen in een persbericht van Utrecht Marketing.

Samenwerking

Naast de pracht-evenementen wordt vier of vijf keer per jaar een grote Culturele Zondag georganiseerd. Hierbij wordt volgens Utrecht Marketing meer samengewerkt met culturele partijen uit de stad.

“Dit omdat eerder is gebleken dat het een sterke wens van de sector is om meer invloed op de inhoudelijke programmering te hebben. Utrecht Marketing wil het culturele veld niet langer een eigen cultuurvisie opleggen.”

Commissie

Een onafhankelijke adviescommissie heeft zich inmiddels gebogen over de plannen van Utrecht Marketing. Ondanks dat de commissie nog een aantal verbeterpunten op het plan heeft, wordt wel gezegd dat er een ‘fundament wordt gelegd voor omvorming van de cultuurparticipatie’.

“Zij (adviescommissie, red.) adviseren de middelen voor cultuurparticipatie toe te kennen, mits Utrecht Marketing aanscherpingen op het huidige plan doet, op basis van dit advies”, is te lezen in een brief aan de Utrechtse gemeenteraad.

Stichting Utrecht Marketing is in 2017 opgericht om de bekendheid en imago van de stad Utrecht en het cultuuraanbod te promoten. Utrecht Marketing is de bundeling van Stichting Cultuurpromotie Utrecht en Stichting Toerisme Utrecht.