Nieuw tijdelijk werk van JanIsDeMan aan Esdoornstraat in Utrecht

De Utrechtse kunstenaar Jan Heinsbroek, beter bekend als JanIsDeMan, heeft een nieuwe tijdelijke muurschildering gemaakt aan de Esdoornstraat in Utrecht. Over een kleine twee weken wordt het werk door Heinsbroek zelf weer overgeschilderd.

Buurtbewoners van de Esdoornstraat in de Utrechtse Tweede Daalsebuurt wilden iets toevoegen een hun wijk. Ze hebben daarom aan Heinsbroek gevraagd of hij een muurschildering in de buurt kon maken. Er is een plan verzonnen en Heinsbroek begint op maandag 2 november met de uitvoering van het definitieve kunstwerk.

Ogen

Voordat de Utrechtse kunstenaar begint met zijn definitieve werk zag hij de kans om zijn hobby uit te oefenen: het maken van muurschilderingen. “Je mag natuurlijk niet zomaar op een muur schilderen. Omdat ik hier over twee weken toch ga beginnen, wilde ik nu iets voor de lol maken.”

Op de muur zijn twee ogen te zien die naar beneden kijken. Ze kijken naar een kastje dat tegen de muur staat waar eveneens twee ogen op geschilderd zijn. “Ik vind het leuk om met redelijk weinig verf iets groots te maken. Een klein deel van de muur is beschilderd, maar het blaast het hele bouwwerk nieuw leven in.”

Kinderen

Over twee weken komt er dus een nieuw kunstwerk op de muur. Dat werk is gebaseerd op tekeningen en kleiwerkjes die kinderen uit de buurt hebben gemaakt. “Er zijn heel veel werkjes ingeleverd. Dat varieert van raketten en fantasiewezens tot boten. De kinderen hebben echt heel erg hun best gedaan. Het is aan mij om te zorgen dat het visueel tof wordt en dat is nog een hele uitdaging.”

Heinsbroek zegt al schetsen te hebben, maar die wil hij nog niet delen. Op 2 november begint hij met schilderen en hij verwacht 6 november klaar te zijn. “Mits het weer meezit.” De kunstenaar is in Utrecht onder andere bekend van de Boekenkast aan de Amsterdamsestraatweg.