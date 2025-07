Nieuw Utrechts kunstfestival ‘BLIK’ bij De Vrijstaat

Een groots gezamenlijk kunstwerk tegen polarisatie, mét live muziek, workshops en jonge makers: dat is het idee van de 19-jarige initiatiefneemster Kaya met het festival BLIK. Op vrijdag 22 augustus 2025 verandert het terrein van cultuurhuis De Vrijstaat in Leidsche Rijn tussen 13.00 en 18.00 uur in een kunstfestival. Centraal staat een groot dimensionaal kunstwerk, waar bezoekers zelf aan mee mogen bouwen.

Initiatiefnemer Kaya (19), geboren en getogen in Utrecht en volgend jaar fine art-student, wil met BLIK een tegengeluid bieden aan de groeiende polarisatie in onze samenleving. “We leven langs elkaar heen,” zegt Kaya. “Kunst heeft mij geholpen om anders te kijken en opener te denken. Ik gun dat iedereen.”

Meewerken aan kunstwerk

Centraal tijdens het festival staat een groot kunstwerk, gemaakt door de bezoekers zelf. Bezoekers worden uitgenodigd om een voorwerp, stuk materiaal of een fysieke herinnering mee te brengen, waarmee ze kunnen bijdragen aan het kunstwerk. Daaromheen zijn verschillende workshops, werkstations en plekken waar bezoekers worden begeleid in hun creatieve proces, ongeacht ervaring of leeftijd.

Bezoekers worden ter plekke gefotografeerd als onderdeel van het archief achter het kunstwerk, zodat zichtbaar wordt wie eraan bijdroegen. “We willen laten zien hoeveel gezichten achter deze samenwerking schuilgaan,” aldus Kaya.

Ook hoopt Kaya met de gratis toegang en laagdrempelige opzet jongeren en bezoekers aan te trekken die normaal gesproken minder snel in aanraking komen met kunst en cultuur. “Dit is voor iedereen die zich niet in een hokje laat stoppen,” zegt Kaya. “Of je nu net begint met kunst maken, of gewoon nieuwsgierig bent. “

Muziek

Naast kunst is er ook livemuziek van Utrechtse bandjes, spoken word en spontane creatieve samenwerkingen met lokale makers en ondernemers.