Nieuwe evenementenregels voor 10 locaties; in aantal parken 5 maanden per jaar geen festivals toegestaan

De gemeente Utrecht ziet graag dat er in een aantal bekende parken in Utrecht vijf maanden per jaar geen festivals zijn toegestaan. Het is een van de nieuwe regels voor tien evenementenplekken in Utrecht.

De tien locaties waarvoor de nieuwe regels gaan gelden zijn het Domplein, Park Lucasbolwerk, Stadhuisplein, park Lepelenburg, park Transwijk, activiteitenveld van het Maximapark, het activiteitenveld van het Griftpark, Wilhelminapark, Julianapark en recreatieplas Strijkviertel.

Voor deze tien plekken zijn zogenoemde locatieprofielen opgesteld. Per locatie zijn bepaalde regels opgesteld. Hiermee moet er meer duidelijkheid komen voor bewoners en organisatoren van evenementen en een betere spreiding van evenementen. Er is jaren gewerkt aan de locatieprofielen, duizenden Utrechters zijn daarvoor benaderd om mee te denken.

De gemeente Utrecht zegt te starten met deze tien locaties, omdat de druk van evenementen daar het hoogste is, of er juist meer kansen zijn voor evenementen.

Parken

Een van de regels is dat er van 1 november tot 1 april geen grote evenementen meer zijn toegestaan in de parken die hierboven zijn genoemd. Dit om schade aan het groen te voorkomen. Dat betekent bijvoorbeeld dat Sneeuwbal Festival dat al jaren in januari in park Transwijk wordt georganiseerd naar een andere plek in de stad moet verhuizen, of moet stoppen.

Andere regels gaan over het aantal evenementen per jaar per locatie, zo mogen er in het Wilhelminapark zes evenementen met maximaal 7.500 bezoekers, twaalf tot 5.000 bezoekers en 21 evenementen met maximaal 1000 bezoekers. Ook zijn er verplichte rustperiodes tussen verschillende evenementen opgenomen. Voor het Wilhelminapark zijn dan bijvoorbeeld achttien dagen.

Te veel animo

Er zijn daarnaast nieuwe criteria opgesteld, als er te veel aanmeldingen zijn van evenementen voor een specifieke plek, om te bepalen wat voor evenementen voorrang krijgen. Dat zijn criteria als duurzaamheid, pluriformiteit, toegankelijkheid, inclusiviteit en de waarde voor de stad. Deze nieuwe regel gaat gelden voor allé plekken in de stad. Dus niet alleen voor de genoemde tien locaties.

Koningsnacht en Koningsdag, de Nationale Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, Keti Koti, Utrecht Canal Pride, Sint Maarten en de intocht van Sinterklaas zijn evenementen die een vaste plek alvast hebben veroverd omdat ze ‘onlosmakelijk verbonden’ zijn met de stad en de inwoners.

De nieuwe regels voor de tien locaties moeten nog besproken en vastgesteld worden door de gemeenteraad. Tijdens de behandeling in de gemeenteraad kunnen er uiteraard nog wijzigingen nodig zijn. Het is de bedoeling dat er vanaf 2025 gewerkt kan worden met de tien locatieprofielen.

“Utrecht houdt van evenementen, dat zien we terug in het onderzoek dat we hebben gedaan. Of het nou een buurtfeest is of tot in de late uurtjes op een groot festival, culturele inspiratie of sportieve uitdaging, ruimte voor evenementen moet er zeker blijven. Juist die diversiteit aan evenementen geeft de stad kleur”, zegt wethouder Eva Oosters (Evenementen).